Heute im TV: Eine der besten Sci-Fi-Reihen der letzten 15 Jahre endet mit einem unvergesslichen Helden

Heute kommt das Finale einer durch die Bank starken Science-Fiction-Reihe im TV, die mit einer einmaligen Performance in ihrem Zentrum fesselt und berührt.

Es ist ein Kampf ums Überleben, aber die Gegner sind nicht irgendwelche Aliens, sondern wir Menschen. Davon erzählt die Planet der Affen-Trilogie, die 2011 startete und ein weltweites Publikum mit den haarigen Held:innen sympathisieren ließ. Das Finale Planet der Affen: Survival setzte der Reihe und ihrer charismatischen Hauptfigur Caesar die Krone auf. Heute läuft es im Fernsehen.

Planet der Affen: Survival wird heute 22:20 Uhr bei Sat.1 ausgestrahlt.

Wer den Film verpasst hat, kann ihn unter anderem bei Disney+ * nachholen.

Planet der Affen: Survival erzählt die Geschichte von Caesar weiter

Nach den verheerenden Ereignissen in Planet der Affen – Revolution scheint der Krieg zwischen Menschen und Affen unabwendbar. Die Fronten haben sich verhärtet, das Schicksal des gesamten Planeten steht auf dem Spiel. Die Frage ist nur, welche Spezies am Ende den Erdball kontrollieren wird. Caesar (Andy Serkis) befindet sich in einem Dilemma, hin- und hergerissen zwischen zwei Welten, die an einer friedlichen Koexistenz offensichtlich nicht interessiert sind.

Dennoch muss Caeser gerade in dieser schweren Zeit, in der Vernunft und Verstand komplett zu versagen drohen, ein starker Anführer sein, der eine noch größere Katastrophe verhindert.



Alle drei Teile der Science-Fiction-Reihe sind hochgelobt

2011 kam der Neustart der Reihe, Planet der Affen: Prevolution, ins Kino und wurde für seine komplexe Charakterisierung der Mensch-Affen-Beziehung gelobt. Beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes erhielt er 82 Prozent. Das wirkte damals schon hoch (gerade im Vergleich zu Mark Wahlbergs verrissenem Remake von 2001), doch interessanterweise wurde das Sci-Fi-Franchise mit jedem Teil besser bewertet. Planet der Affen: Revolution (2014) erreichte 91 Prozent, das heißt 91 Prozent der eingereichten Kritiken waren mindestens positiv (wie positiv sie sind, misst RT nicht). Das Finale Survival meldete sich dann mit 94 Prozent ab und war einer der am besten bewerteten Blockbuster 2017.

Disney Caesar und Kind in Planet der Affen: Survival

Gelobt werden nicht nur die außerordentlich realistischen Computer-Effekte, sondern vor allem die vielschichtige Story rund um Revolutions-Führer Caesar. Die Kritik von Flavorwire fasst den Reiz des Finales und der Reihe gut zusammen:

Matt Reeves' Planet der Affen: Survival ist der rare Film, in dem die Kraft der Ideen dem Level des Handwerks entspricht.

Der Film des späteren The Batman-Regisseurs Matt Reeves bringt die epische Geschichte eines Freiheitskampfes zu einem berührenden Ende und lässt dabei niemals die Entwicklung seines unvergesslichen Helden Caesar aus dem Blick. Mit diesem selbstbewussten Abschluss wurde die Affen-Story als eine der, wenn nicht gar die beste Science-Fiction-Reihe der 2010er Jahre zementiert.