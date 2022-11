Heute im TV: Eine der schlechtesten MCU-Filme, der jetzt wieder wichtig ist

Das Marvel Cinematic Universe hat in seiner fast 15-jähirgen Geschichte auch einige Enttäuschungen hervorgebracht. Manche Avengers-Abenteuer gewinnen jedoch erst im Lauf der Zeit an Bedeutung.

Mit Black Panther: Wakanda Forever läuft aktuell der 30. Film aus dem Marvel Cinematic Universe im Kino. Bei so vielen Avengers-Abenteuern ist es nicht überraschend, dass nicht jeder Film die gleiche Aufmerksamkeit erhält. Manche sind schon wenige Wochen nach Kinostart wieder vergessen, manche werden bis in alle Ewigkeit diskutiert.

Und dann gibt es die Marvel-Filme, die nach längerer Zeit aus der Versenkung zurückkehren, weil sie durch ein neues Projekt plötzlich wieder relevant geworden sind. Avengers 2: Age of Ultron ist einer dieser Film. Lange galt er als der schwächste Eintrag der Avengers-Reihe. Doch eine Serie hat ihn aufgewertet.

Heute im TV: Avengers 2: Age of Ultron läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf VOX. Die Wiederholung folgt am Freitag um 22:15 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.

Die Marvel-Serie WandaVision hat Avengers 2: Age of Ultron neues Leben eingehaucht

Während Marvel's The Avengers unvergessen ist, weil er der erste Film ist, der das volle Potential des MCU demonstrierte, spielte die Fortsetzung in den vergangenen Jahren kaum noch eine Rolle. Nicht zuletzt übertrumpfte das Avengers-Doppel Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame den Vorgänger für viele Fans eindeutig.

Mit den Start von WandaVision bei Disney+ hat sich die Sicht auf einige Ereignisse und Figuren des Films jedoch verändert. Besonders Wanda Maximoffs Age of Ultron-Schicksal ist mit dem Wissen der Serie um einiges berührender geworden. Hier hat der Film dank dem größeren MCU-Kontext nachträglich an Schlagkraft gewonnen.

Hier könnt ihr den Trailer zu WandaVision schauen:

WandaVision - S01 Mid-Season Trailer (English) HD

Das ist einer der spannenden Aspekte bei einem großen Franchise wie dem MCU. Die Geschichte muss sich nicht nur nach vorne bewegen, sondern kann nach einer gewissen Zeit auf ein bemerkenswertes Archiv zurückgreifen und vergangenen Ereignisse auf den Prüfstand stellen, ohne zwangsläufig die hart erarbeitete Kontinuität aufzugeben.

Neben WandaVision existiert eine weitere Marvel-Serie, die sich explizit auf Age of Ultron bezieht – ja, sogar noch weitergeht als die Avengers-Fortsetzung. What If...? greift sich Ultron heraus und stellt sich in Marvel-Universum vor, in dem der unheimliche Bösewicht mit seiner Roboterarmee mehr und mehr Einfluss gewinnt.

