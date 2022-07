Heute im TV: Einer der besten Action-Kracher der 90er, der mit einer gefährlichen Szene einen Aufruhr auslöste

Heute läuft einer der besten Action-Filme der 90er im TV. Einer seiner Stunts sah so echt aus, dass dutzende Menschen dabei in Panik gerieten.

findet mit straffen, handfesten Action-Sequenzen seltene Virtuosität. Zu virtuos vielleicht. Eine besonders brenzlige Szene sorgte nämlich für einen regelrechten Tumult.

The Rock im TV: Action-Dreh löste in San Francisco Angst und Schrecken aus

Es handelt sich um die bekannte Balkon-Sequenz des Films. FBI-Direktor Womack (John Spencer) will den gefangenen britischen Spion Mason (Connery) für die Alcatraz-Mission gewinnen und genehmigt ihm auf dem Balkon eines Hotels dafür einige Nettigkeiten. Mason interessiert das allerdings wenig. Er wirft den Direktor an einem Seil über die Brüstung und nutzt die anschließende Aufregung, um zu entkommen.

Schaut euch hier die The Rock-Szene auf Englisch an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Szene wurde im Fairmont Hotel in San Francisco exakt so gedreht. Ein Stuntman hing an einem dünnen Seil an der Seite des Gebäudes und baumelte über dem Boden. Bay und sein Team hatten dabei aber offenbar nicht an Gäste und Passanten gedacht. Wie Screen Rant berichtet, riefen sie in Scharen beim Hotel (und sicherlich auch bei der Polizei) an und alarmierten über den augenscheinlichen Notfall.

Im TV verpasst? The Rock bei Disney+ streamen *

Das Missverständnis konnte anscheinend aufgeklärt und die Szene zu Ende gedreht werden. Vielleicht hat sich bei Bay bei seinen späteren Transformers-Abenteuern ja wegen seiner The Rock-Erfahrungen auf CGI-Action konzentriert. Weniger Unterbrechungen durch verschrecktes Publikum.

Überraschendes Geständnis: Michael Bay lästert über seinen eigenen Actionfilm

Wann läuft der Action-Kracher The Rock mit Nicolas Cage im TV?

The Rock läuft am heutigen Donnerstag, den 21. Juli 2022, um 22.05 Uhr auf VOX. Ausgehend von der Sendezeit handelt es sich dabei um FSK 16-Fassung.

Action-Nachschub: Die 22 größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix und Co.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von The Rock?