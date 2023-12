Heute im TV: Einer der besten Fantasy-Filme der letzten 10 Jahre, der nur 3 Millionen gekostet und 380 Millionen eingespielt hat

Heute Abend läuft einer der größten Fantasy-Erfolge der vergangenen Jahre im Fernsehen. Euch erwartet eine berührende und mitreißend erzählte Geschichte, inklusive Körpertausch!

In der vergangenen Dekade sorgte vor allem ein Anime für Schlagzeilen: Your Name. – Gestern, heute und für immer. Im Gewand eines Fantasy-Films wird eine herzzerreißende Liebesgeschichte erzählt, die ebenfalls zahlreiche Elemente des Coming-of-Age-Kinos beinhaltet. 2016 wurde die japanische Produktion zum internationalen Hit.



Anime-Meisterwerk heute im TV: In Your Name tauschen zwei Jugendliche ihre Körper und verlieben sich

Die Geschichte von Your Name erzählt von der Schülerin Mitsuha Miyamizu, die auf dem Land lebt und plötzlich im Körper eines Jungen aus der Großstadt aufaucht, der sich wiederum in ihrem Körper wiederfindet. Er heißt Taki Tachibana. Obwohl sich die beiden noch nie gesehen haben, besteht zwischen ihnen eine starke Verbindung.

Im Verlauf des Films erforschen sie nicht nur die jeweils für sie unbekannten Umgebungen, sondern versuchen ebenfalls, herauszufinden, warum sie ihre Körper tauschen können. Dabei lernen sie sich auch gegenseitig besser kennen und wollen sich schließlich im echten Leben treffen. Doch das bringt einige Herausforderungen mit sich.

Hier könnt ihr den Trailer zu Your Name schauen:

Your Name - Trailer 2 (Deutsch) HD

Your Name war ein gigantischer Erfolg an den Kinokassen und konnte ein Vielfaches seines Budgets einspielen. Wie die japanische Seite Nikkan Gendai berichtet, belaufen sich die Produktionskosten von des Films auf 450 Millionen Yen, was umgerechnet einem Budget von 3 Millionen US-Dollar entspricht. Dazu kam ein Marketingbudget von 300 Millionen Yen, umgerechnet rund 2 Millionen US-Dollar.

Allein in Japan, seiner Heimat, konnte Your Name 233 Millionen US-Dollar einnehmen. Weltweit kommt der Film auf insgesamt 382 Millionen US-Dollar, wie den Zahlen von Box Office Mojo zu entnehmen ist. Damit ist er nach Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train (507 Millionen US-Dollar) und Chihiros Reise ins Zauberland (395 Millionen US-Dollar) der zweiterfolgreichste Anime überhaupt.

Fantasy-Highlight: Wann läuft Your Name im TV?

Der Anime Your Name läuft heute Abend, am 1. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf dem Sender ProSieben MAXX. Die Ausstrahlung geht bis 22:25 Uhr und wird nachts um 01:45 Uhr wiederholt. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime Video mit diversen Kauf- und Leihoptionen als Stream schauen.



