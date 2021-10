Heute im TV: Einer der besten Filme aller Zeiten ist ein Western voller Hass und Herzschmerz

Heute Abend zeigt Arte einen der besten Filme aller Zeiten. Es handelt sich um das grandiose Western-Melodram Johnny Guitar mit Joan Crawford, Sterling Hayden und Mercedes McCambridge in den Hauptrollen.

Mit weit aufgerissenen Augen blickt Joan Crawford in die Kamera. In ihrem Gesicht steht eine unerschütterliche Entschlossenheit geschrieben. Mehrmals wiederholt sich dieser eindringliche Moment in dem meisterhaften Western Johnny Guitar von Nicholas Ray, der vertraute Elemente des Genres mit einer melodramatischen Geschichte verbindet.

Falls ihr auf der Suche nach einem atemberauenden Western oder einfach einem herausragenden Film seid, dann dürfte euch Johnny Guitar sehr glücklich machen. 110 Minuten werden hier alte Wunden aufgerissen und verborgene Gefühle ans Tageslicht gebracht. Es ist ein kraftvoller Film voller Träume, die am Kliff der Verzweiflung zerschellen.

Heute im TV: Johnny Guitar läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf Arte. Die Wiederholung folgt am 12. Oktober 2021 um 13:50 Uhr.

Western-Meisterwerk auf Arte: Johnny Guitar erzählt von zerbrochenen Träumen und dem Hass der Menschen

Arizona in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Die schlagfertigen Vienna (Joan Crawford) hat sich in der Nähe eines abgelegenen Dorfes einen Saloon aufgebaut. Schon bald wird hier die Eisenbahn vorbeifahren, was gut fürs Geschäft ist. Doch die Dorfgemeinschaft steht allem Neuen – und damit auch Vienna – skeptisch gegenüber.

Besonders die tonangebende Emma (Mercedes McCambridge) setzt alles daran, um Vienna in den Ruin zu treiben. Die Saloon-Besitzerin ist allerdings nicht allein. Mit dem geheimnisvollen Johnny Guitar (Sterlin Hayden) kehrt ein Mann aus ihrer Vergangenheit zurück. Die Situation entspannt sich dadurch jedoch keineswegs.

Gleich in den ersten Minuten von Johnny Guitar wird das vermeintliche Idyll der Western-Landschaft erschüttert. In den Minuten, die danach folgen, wühlt sich Nicholas Ray tiefer und tiefer in eine von Hass, Neid und Angst zerfressene Gesellschaft. Trotz der niederschmetternden Handlung ist sein Film aber vor allem ein Werk der Farben und Gefühle, die schließlich in einem furiosen Finale miteinander verschmelzen.

