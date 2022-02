Heute im TV: Einer der besten Filme der letzten 10 Jahre, den leider kaum jemand gesehen hat

Heute Abend läuft ein ganz besonderer Film im Fernsehen. Jahrhundertfrauen kam in Deutschland 2017 in die Kinos, ist jedoch komplett unter dem Radar gelaufen.

Nur weil ein Film für einen Oscar nominiert ist, bedeutet das noch lange nicht, dass ihm beim Kinostart viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Jahrhundertfrauen ist eines der besten Beispiele dafür. Bei der Vergabe des Goldjungen im Februar 2016 war der Film im Rennen um das Beste Originaldrehbuch. Gewonnen hat er leider nicht.

Sci-Fi-Blockbuster Dune auf 4K-Blu-ray kaufen Zu Amazon Jetzt sichern

Als er drei Monate später in die deutschen Kinos kam, konnte er den Erfolg ähnlicher Indie-Geheimtipps nicht wiederholen. Dabei ist Jahrhundertfrauen, inszeniert und geschrieben von Ausnahmeregisseur Mike Mills, einer der besten Filme der vergangenen Dekaden. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, sei er euch hiermit ans Herz gelegt.

Heute im TV: Jahrhundertfrauen läuft heute um 23:45 Uhr auf Das Erste.

Jahrhundertfrauen entführt in eine Zeit voller Umbrüche

Jahrhundertfrauen entführt ins sonnige Kalifornien der ausklingenden 1970er Jahre. Konkret finden wir uns in den ruhigen Straßen von Santa Barbara ein, wo die alleinerziehende Mutter Dorothea (Annette Bening) mit ihrem 15-jährigen Sohn Jamie (Lucas Jade Zumann) lebt. Die beiden haben sich voneinander entfremdet.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Jahrhundertfrauen anschauen:

Jahrhundertfrauen - Trailer (Deutsch) HD

Nach einen drastischen Krankenhausbesuch wird Dorothea klar, dass sie etwas ändern muss. Mit der Gedankenwelt des Heranwachsenden ist sie jedoch überfordert. Kurzerhand zieht sie ihre Untermieterin Abbie (Greta Gerwig) und Jamies beste Freundin Julie (Elle Fanning) zurate, um herauszufinden, was in ihrem Sohn vorgeht.

Mike Mills hat einen absolut erstaunlichen Film geschaffen

Jahrhundertfrauen entfaltet sich als zärtliche Tragikomödie – ein Genre, in dem sich Mike Mills so leichtfüßig bewegt wie nur wenige andere Filmschaffende. Seine Erzählweise wird begleitet von einer verblüffenden Schwerelosigkeit. Dennoch verpasst er nie den Punkt, um den Ereignissen, Figuren und Konflikten Gewicht zu verleihen.

Mills setzt Jahrhundertfrauen als mitreißenden Gedankenstrom in Szene. Er greift auf Voice-over und fremdes Bildmaterial zurück, um eine Welt zu illustrieren, die sich im Umbruch befindet. Mal verliert sich der Film in verträumten Sommerbildern. Mal überschlagen sich die Ereignisse in enttäuschten Gesichtern.

Jahrhundertfrauen ist ein Mosaik, das sich aus unzähligen kleinen Ideen zusammensetzt – und keine dieser Ideen ist uninteressant. Sei es ein Detail im Schauspiel, die behutsame Einstellung der Kamera oder das bemerkenswerte Einfühlungsvermögen des Drehbuchs: In Jahrhundertfrauen gibt es unglaublich viele feine Nuancen zu entdecken.

Podcast: Die besten Serienstarts im Februar

Welche Serien startet im Februar 2022 neu auf Netflix, Amazon und Co. und sind einen Blick wert? In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcast Streamgestöber durchforsten wir das Angebot der einzelnen Streaming-Dienste.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie The Walking Dead, das Schlachtenepos Vikings: Valhalla oder Will Smiths dramatisches Der Prinz von Bel-Air-Reboot: Wir haben die 20 größten Serien-Highlights des Monats zusammengetragen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Seid ihr schon mal über den Film Jahrhundertfrauen gestolpert?