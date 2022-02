Film-Geheimtipp heute im TV: Vor dem Marvel-Durchbruch des Stars kam dieses Wunderwerk

Falls ihr auf der Suche nach einer richtig guten romantischen Komödie seid, werdet ihr im heutigen TV-Programm fündig. The Big Sick ist eine der besten RomComs der letzten Jahre.

Kumail Nanjiani gehört zu den gefragtesten Stars in Hollywood. Vor wenigen Monaten eroberte mit Eternals das Marvel Cinematic Universe. Demnächst wird er in der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi auf Disney+ zu sehen sein. Sein bisher bester Film ist schon ein paar Jahre älter: Es handelt sich um den fantastischen The Big Sick.

Ende 2017 kam die romantische Komödie hierzulande in die Kinos. Allzu große Wellen konnte der Film jedoch nicht schlagen. Aus diesem Grund wollen wir ihn euch heute ans Herz legen. Sehr viel besser werden RomComs nicht. The Big Sick ist genauso witzig, traurig, unerwartet und durchgängig berührend.

Heute im TV: The Big Sick läuft heute um 20:15 Uhr im RBB. Die Wiederholung folgt um 02:35 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime streamen.

Vor Marvel und Star Wars irrte Kumail Nanjiani durch eine wundervolle RomCom

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich jungen Stand-up-Comedian Kumail (Kumail Nanjiani), dessen Familie ursprünglich aus Pakistan stammt. Auf den Bühnen Chicagos konnte er bisher kaum Erfolge feiern. Seine größere Sorge ist jedoch eine andere: Seine von Traditionen geprägten Eltern wollen ihn in eine Ehe zwängen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Big Sick schauen:

The Big Sick - Trailer (Deutsch) HD

Händeringend sucht Kumail nach Ausreden, um einem solche Arrangement zu entkommen. Dann passiert etwas Unerwartetes: Er verliebt sich, allerdings in keine der Frauen, die von seinen Eltern auserwählt wurden. Stattdessen ist es die Begegnung mit der eigenwillige Emily (Zoe Kazan), die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht.

The Big Sick ist ein RomCom-Wunderwerk

Die Geschichte von The Big Sick basiert lose auf dem Kennenlernen zwischen Kumail Nanjiani und seiner späteren Ehefrau Emily V. Gordon. Gemeinsam haben die beiden auch das Drehbuch geschrieben. Inszeniert wurde der Film von Michael Showalter, der eigentlich für seine ausgelassene Comedy-Auftritte bekannt ist.

Obwohl Humor ein wichtiger Bestandteil von The Big Sick ist, sind es die nachdenklichen Töne, die in Erinnerung bleiben. In einem Genre, das oft Stereotypen und Konventionen regiert wird, trifft The Bick Sick spannende Entscheidungen. Die Welt des Film fühlt sich nicht künstlich, sondern sehr greifbar und lebendig an.

The Big Sick besitzt ein bemerkenswertes Einfühlungsvermögen für seine Figuren und nimmt uns mit auf eine Reise durch ungemütliche Krankenhäuser und die angespannte Stimmung im Wohnzimmer der Eltern. Ein Sturm an Gefühlen in einem filigranen Film: Obwohl sich The Big Sick nicht aufdrängt, lässt er nicht mehr los.

