Heute im TV: Einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten, der erst kürzlich von Netflix neu verfilmt wurde

Einer der einflussreichsten und zugleich eindrücklichsten Kriegsfilme wird heute im Fernsehen gezeigt. Der Oscar-Gewinner bereitete auch den Weg für das Netflix-Remake.

Das Buch Im Westen nichts Neues * mag zu seinem Erscheinen 1929 von seinem Autor Erich Maria Remarque als unpolitisch bezeichnet worden sein, zählt aber trotzdem seit 94 Jahren zu den wichtigsten Werken der Antikriegsliteratur. Die schockierende Erfahrung der Schrecken des Ersten Weltkrieges übertrug sich auch auf die erste Verfilmung des Stoffes, die heute Abend bei Arte im Fernsehen gezeigt wird: Lewis Milestones Im Westen nichts Neues. Seit dessen Veröffentlichung im Jahr 1930 folgten zwei weitere Neuauflagen, eine davon bei Netflix.

Heute im TV: Worum geht es im Anti-Kriegsfilm Im Westen nichts Neues?

Im Drama Im Westen nichts Neues zieht der Schüler Paul Bäumer (Lew Ayres) in den Ersten Weltkrieg. Mit seinen Freunden kann er es anfangs kaum erwarten, an die Front zu kommen und dem Heimatland Ruhm und Ehre einzubringen. Doch nach und nach erfährt er den Horror des kleinen Soldaten am eigenen Leib und pendelt zwischen den Polen wartender Monotonie und dem Massensterben in den Schützengräben-Kämpfen. So tauscht er seine Euphorie zunehmen gegen eine Desillusion zur Sinnlosigkeit des Krieges ein.

Universal Im Westen nichts Neues

Lewis Milestones Im Westen nichts Neues bestach 1930 als Film nicht zuletzt mit der Authentizität seiner Kriegsdarstellung und gewann zwei Oscars: die Trophäen für den Besten Film und die Beste Regie.



Das Remake von Im Westen nichts Neues kam erfolgreich zu Netflix

Lewis Milestones Im Westen nichts Neues war viele Jahrzehnte die einzige Verfilmung des Romans. Erst 1979 wurde der Stoff von Delbert Mann als TV-Film Im Westen nichts Neues neu aufgelegt. 2022 traute sich dann Edward Berger mit der ersten deutschen Adaption Im Westen nichts Neues für Netflix an ein Remake. Das kam beim Publikum und bei der Kritik (je 90 % bei Rotten Tomatoes , 7.2 bei Moviepilot) gut an. Außerdem stellte der Kriegsfilm 2023 mit 4 gewonnenen Oscars einen neuen Netflix-Rekord auf.

Wo ihr den Kriegsfilm Im Westen nichts Neues schauen könnt

Im Westen nichts Neues läuft am heutigen Montag, dem 20. November 2023 um 20:15 Uhr bei Arte im Fernsehen. Eine Wiederholung wird am Mittwoch, dem 22. November 2023 um 14:15 Uhr gezeigt. Außerdem sollte der Film anschließend in der Arte Mediathek gratis als Stream verfügbar werden. Oder ihr holt euch direkt die ultimative limitierte Sammlerbox von Im Westen nichts Neues * nach Hause.

Die Im Westen nichts Neues-Neuverfilmung von 2022 könnt ihr bei Netflix streamen, die 1979er Version gibt es zum Leihen bei Amazon *.

