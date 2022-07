Heute im TV: Einer der besten Kriegsfilme, den Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger ablehnten

Auf Kabel eins könnt ihr heute Full Metal Jacket schauen. Stanley Kubricks Meisterwerk ist einer der besten Kriegsfilme überhaupt, aber selbst Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger haben ihn damals abgelehnt.

Die besten Kriegsfilme sind vor allem Anti-Kriegsfilme, die den Schrecken der Gewalt in unbegreifliche Bilder fassen. Einer der größten Meilensteine dieses Genres ist Stanley Kubricks Full Metal Jacket. Hier wird in der ersten Hälfte die erbarmungslose Militärausbildung gezeigt, bevor es direkt in die Hölle des Vietnamkriegs geht.

Auf Kabel eins könnt ihr Full Metal Jacket heute um 20:15 Uhr schauen. Für den Klassiker waren damals sogar Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis im Gespräch, die beide ablehnten.

Schaut hier noch einen Trailer zu Full Metal Jacket:

Full Metal Jacket - Trailer 4K (Englisch) HD

Action-Stars hatten damals keine Zeit für Full Metal Jacket

Laut IndieWire zählt auch Kubricks Meisterwerk zu den Filmen, in denen Arnold Schwarzenegger fast mitgespielt hätte. Der Regisseur wollte den Star damals persönlich für die Rolle gewinnen, die im finalen Film von Adam Baldwin gespielt wird.

Damals lehnte Schwarzenegger den Part jedoch ab, da Full Metal Jacket vor der Veröffentlichung 1987 zu einem Zeitpunkt gedreht wurde, an dem der Star in seinen größten Filmen wie Predator und Das Phantom Kommando mitspielte.

Wie IndieWire zusätzlich berichtet, wurde auch Bruce Willis für Full Metal Jacket angefragt. Der Actionstar lehnte damals aber ebenfalls ab, da er kurz vor dem Start der Dreharbeiten zu Moonlighting - Das Model und der Schnüffler stand.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Könnt ihr euch Full Metal Jacket mit Arnold Schwarzenegger oder Bruce Willis vorstellen?