Heute im TV: Einer der besten Marvel-Filme, der damals alle überrascht hat

Einer der größten Überraschungserfolge aus dem Marvel Cinematic Universe läuft heute Abend im Fernsehen. Macht euch auf einen actiongeladenen Superhelden-Blockbuster gefasst.

Wenn ein neuer Avengers-Film in die Kinos kommt, dürfte es die wenigsten überraschen, dass dieser einen Rekord nach dem anderen bricht. Mühelos überqueren die Crossover-Abenteuer aus dem Marvel Cinematic Universe die Milliarden-Marke. Bei einem Solofilm ist die Überwindung dieser Hürde weniger selbstverständlich.

Lange Zeit war Iron Man 3 der einzige MCU-Solofilm, dem dieses Kunststück gelungen ist. Captain America: Civil War klammern wir bewusst aus, da er dank zahlreicher Marvel-Figuren als Avengers 2.5 durchgeht. Dass Black Panther im Februar 2018 über 1,3 Milliarden US-Dollar in die Kinokassen spülte, ist somit überaus bemerkenswert.

Heute Abend läuft der außergewöhnliche MCU-Film im TV.

Marvel-Überflieger im TV: Black Panther hat einen unglaublichen Siegeszug hingelegt

Black Panther entführt in das geheime Königreich Wakanda, das dank des wundersamen Metalls Vibranium wie ein futuristischer Ort aus einem Science-Fiction-Film wirkt. Nach dem Tod des Königs will T'Challa (Chadwick Boseman) in die Fußstapfen seines Vaters treten, doch er wird von dem Ex-Soldaten Erik Killmonger (Michael B. Jordan) herausgefordert, der seine eigene Vision für Wakanda verfolgt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Black Panther schauen:

Black Panther - Trailer (Deutsch) HD

Als Black Panther 2018 ins Kino kam, entwickelt sich der Film in einen der größten MCU-Erfolge. Dabei hatte der Februar-Start Gegenteiliges erwarten lassen: Für gewöhnlich positionieren die großen Studios in Hollywood im Januar und Februar keine wichtigen Filme, da die Monate nach dem Weihnachtsgeschäft in der Regel deutlich schlechter laufen. Black Panther hat sich davon jedoch keineswegs beirren lassen.



Dank Captain America: Civil War war das Publikum bereits vertraut mit der Titelfigur. Mit dem gewaltigen Hype hatte vermutlich aber niemand gerechnet. Der von Ryan Coogler inszenierte Blockbuster durchbrach die MCU-Schallmauer und verwandelte sich in ein popkulturelles Phänomen verwandelt, das es bis zu den Oscars geschafft hat. Vor allem in puncto Repräsentation war Black Panther ein Meilenstein in Hollywood.

Nach diesem gewaltigen Erfolg war bei Marvel schnell klar, dass Black Panther eine Fortsetzung erhält. Der Tod von Hauptdarsteller Chadwick Boseman hat Teil 2 allerdings gewaltig verändert. Nachdem das Drehbuch überarbeitet und in eine neue Richtung ausgelegt wurde, kam Black Panther: Wakanda Forever im November 2022 ins Kino. Den Mega-Erfolg des Vorgängers konnte der Film allerdings nicht wiederholen.

Marvel-Blockbuster: Wann läuft Black Panther im TV?

Black Panther läuft heute Abend am 4. Oktober 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht der Film bis 23:00 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ im Abo streamen.

Dieser Artikel wurde erstmals 2022 in ähnlicher Form auf Moviepilot veröffentlicht.

