Heute im TV: Einer der besten MCU-Filme, der damals alle überrascht hat

Einer der größten Überraschungserfolge aus dem Marvel Cinematic Universe ist Black Panther. Heute Abend läuft der Mega-Blockbuster von Ryan Coogler im Fernsehen.

Wenn ein neuer Avengers-Film in die Kinos kommt, dürfte es die wenigsten überraschen, dass dieser einen Rekord nach dem anderen bricht. Mühelos überqueren die Crossover-Abenteuer aus dem Marvel Cinematic Universe die Milliarden-Marke. Bei einem Solofilm ist die Überwindung dieser Hürde weniger selbstverständlich.

Lange Zeit war Iron Man 3 der einzige MCU-Solofilm, dem dieses Kunststück gelungen ist. The First Avenger: Civil War klammern wir bewusst aus, da er dank zahlreicher Marvel-Figuren als Avengers 2.5 durchgeht. Dass Black Panther im Februar 2018 über 1,3 Milliarden US-Dollar in die Kinokassen spülte, ist somit überaus bemerkenswert.

Heute im TV: Black Panther läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung folgt nachts um 01:20 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.

Marvel-Überflieger im TV: Black Panther hat einen unglaubliches Siegeszug hingelegt

Allein der Februar-Start hatte Gegenteiliges erwarten lassen: Für gewöhnlich positionieren die großen Studios in Hollywood im Januar und Februar keine wichtigen Filme, da diese Monate nach dem Weihnachtsgeschäft für gewöhnlich deutlich schlechter laufen. Black Panther hat sich davon jedoch keineswegs beirren lassen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Black Panther schauen:

Black Panther - Trailer (Deutsch) HD

Natürlich hatte der Film den Vorteil, dass das Publikum dank Civil War bereits vertraut mit der Titelfigur war. Der zuvor gestartete Spider-Man: Homecoming hatte aber den gleichen Vorteil und kommt nicht ansatzweise an die Black Panther-Zahlen heran. Der von Ryan Coogler inszenierte Blockbuster hat die MCU-Schallmauer durchbrochen und sich in ein popkulturelles Phänomen verwandelt, das es bis zu den Oscars geschafft hat.

Wann kommt Black Panther 2: Wakander Forever?

Nach diesem gewaltigen Erfolg war bei Marvel schnell klar, dass Black Panther eine Fortsetzung erhält. Der Tod von Hauptdarsteller Chadwick Boseman hat Teil 2 allerdings gewaltig verändert. Spätestens zum Kinostart am 9. November 2022 werden wir erfahren, wie Coogler und sein Team die Geschichte fortführen werden.

