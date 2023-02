Heute im TV: Einer der besten Psycho-Thriller der letzten Jahre geht dorthin, wo sich nur wenige Filme hintrauen

Mit Elle lieferte Regisseur Paul Verhoeven einen gleichermaßen schockierenden wie sinnlichen Psycho-Thriller ab. Besonders stark: Isabelle Huppert in der Hauptrolle.

Wenn Paul Verhoeven einen Film dreht, dann ist selten etwas Zahmes zu erwarten. Egal ob er sich im Science-Fiction-Genre (RoboCop, Total Recall, Starship Troopers) austobt oder für einen Historienfilm (Black Book, Benedetta) in die Vergangenheit zurückkehrt: Unendlichen Diskussionsstoff bieten im Grunde alle seine Werke.



Dazu gehört auch Elle. Der Psycho Psycho-Thriller mit Isabelle Huppert feierte 2016 seine Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes und sorgte für die unterschiedlichsten Reaktionen. Von brillant über problematisch war alles dabei. Uns hat Elle so sehr begeistert, dass wir ihn in die Top 100 Filme der 2010er Jahre gepackt haben.

Heute im TV: Elle läuft heute Abend, am 9. Februar 2023, um 23:55 Uhr im RBB. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime im Abo streamen.

Grandioser Psycho-Thriller: In Elle überschreitet Paul Verhoeven gleich mehrere Grenzen

Basierend auf dem französischen Roman Oh... von Philippe Djian erzählt Elle von der Geschäftsfrau Michèle (Isabelle Huppert), die ein unerschrockenes Auftreten an den Tag legt. Sie führt ein erfolgreiches Videospielunternehmen und wird von ihren Kolleg:innen in der Branche aufgrund ihrer zielstrebigen Arbeit geschätzt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Elle schauen:

Elle - Trailer (Deutsch) HD

Doch dann passiert etwas Unerwartetes: Als Michèle eines Tages allein in ihrer Pariser Wohnung ist, wird sie von einem fremden Mann überfallen und vergewaltigt. Ihr erster Instinkt ist, zur Polizei zu gehen. Schlussendlich überlegt sich Michèle die Sache anders und begibt sich selbst auf die Suche nach dem Täter.



Es ist nur eine von vielen Grenzüberschreitungen, die im Verlauf des Films stattfinden. Verhoeven lotet mit präzisen Blicken und unerwartet viel Humor die Innenwelt seiner Protagonistin aus, besonders, wenn sie sich auf eine leidenschaftliche Affäre mit ihrem Vergewaltiger einlässt. Spätestens hier folgt Elle keinen Regeln mehr.

Obwohl Verhoeven seit Beginn seiner Karriere für provokantes Kino steht, dürfte Elle der bemerkenswerteste Balanceakt in seinem Schaffen sein. Filme wie RoboCop und Co. sind deutlich härter und schärfer und damit schlussendlich klarer. Elle hingegeben lässt bewusst Grenzen verschwimmen und fordert uns mit jeder neuen Szene heraus.

