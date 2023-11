Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, nach dessen Mega-Erfolg die Hauptdarstellerin trotzdem pleite war

Heute läuft eines der größten Sci-Fi-Meisterwerke der letzten 30 Jahre im TV. Trotz Kino-Erfolgs konnte sich Star Carrie-Anne Moss danach finanziell kaum über Wasser halten.

Wer einmal bei einem Hollywood-Hit mitspielt, lebt danach in einer Villa und fährt Ferrari. Das ist zumindest die Vorstellung vieler Fans. Bei Carrie-Anne Moss (Memento) und Matrix lag der Fall allerdings anders: Die Darstellerin nagte trotz Kassen-Erfolgs am Hungertuch. Heute läuft das Sci-Fi-Meisterwerk im TV.

Im TV: Sci-Fi-Hit Matrix spielte Millionen ein, die Carrie-Anne Moss nie sah

Matrix dreht sich um einen jungen Hacker (Keanu Reeves), der unsere Realität als eine Scheinwelt entlarvt, in der wir von alptraumhaften Maschinen ausgebeutet werden. 24 Jahre nach Kinostart gilt der Hit noch immer als einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten und spielte bei einem Budget von 65 Millionen etwa 465 Millionen Dollar wieder ein (via The Numbers ). Von diesem Kino-Erfolg hatte Moss allerdings nichts.

Warner Bros. Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves in Matrix

2007 enthüllte sie der New York Daily News ihre damalige finanzielle Situtation. FandomWire zitiert:

Ich hatte kein Geld. Nichts. Ich musste mir eine Wohnung suchen, weil ich gerade mit meinem Freund Schluss gemacht hatte. [Die Produzenten haben] mir einen Vorschuss von 10.000 Dollar gegeben. Ich habe nicht sehr viel Geld für Matrix bekommen.

Da Matrix teilweise im Ausland gedreht wurde, habe sie ihre Versicherung bei der Schauspielgewerkschaft SAG verloren, so Moss. Sie habe sich bereits darauf eingestellt, kellnern zu müssen, erklärte die Schauspielerin. Villen und Ferraris sehen anders aus.

Wann läuft Matrix im TV?

Matrix läuft am heutigen Montag, den 27. November 2023, um 20.15 Uhr auf Kabel 1. Wer da keine Zeit hat, kann das Sci-Fi-Meisterwerk am 28. November um 22.25 Uhr nachholen.

