Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Horror-Filme der Geschichte mit legendär ekliger Szene (Wir haben euch gewarnt!)

Am Samstag läuft ein meisterhafter Mix aus Horror und Sci-Fi bei RTL II. Selbst über 40 Jahre seiner Veröffentlichung verstört der Film noch mit seinen überragenden Ekel-Effekten.

Anfang der 1980er-Jahre schuf Regisseur John Carpenter mit Das Ding aus einer anderen Welt ein fantastisches Remake des Originals aus den 50ern. Heutzutage ist Carpenters Version bekannter und beliebter, was vor allem an den zeitlos ekelerregenden, handgemachten Effekten des Sci-Fi-Horrors liegen dürfte. Im TV könnt ihr euch am Samstag bei RTL II selbst davon überzeugen.

Das ist die Story von Das Ding aus einer anderen Welt

In der Handlung von Carpenters Film müssen R.J. MacReady (Kurt Russell) und elf weitere Mitglieder einer US-Forschungsstation in der Antarktis einen beunruhigenden Vorfall untersuchen. Bald bekommen sie es mit einem außerirdischen Organismus zu tun, der Menschen perfekt imitieren kann.

Besonders eine Szene des Sci-Fi-Horrors verstört bis heute

Neben den großartigen Effekten und der mitreißenden Paranoia-Atmosphäre brennt sich besonders eine Szene aus Carpenters The Thing-Variante für immer in den Kopf ein. Hier wird ein Wiederbelebungsversuch per Defibrillator zum Brustkorb zertrümmernden Desaster, das einen ekelerregenden Monster-Schlund offenbart. Dass sich der Kopf des Toten danach noch vom Körper losreißt und in ein widerliches Spinnen-Monster verwandelt, ist fast nur noch ein Schock-i-Tüpfelchen.

Wann läuft Carpenters The Thing im TV?

Der Sci-Fi-Horror wird am 21. Oktober 2023 um 23:40 Uhr bei RTL II ausgestrahlt. Alternativ könnt ihr Carpenters Meisterwerk bei Amazon Prime leihen oder kaufen. * In einer Streaming-Flatrate gibt es Das Ding aus einer anderen Welt momentan nirgends.

