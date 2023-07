Heute im TV: Einer der besten Sylvester Stallone-Filme, für den er 18 Kilo zunahm und der trotzdem seiner Karriere schadete

Sylvester Stallone ist nicht nur Rocky und Rambo. Heute Abend könnt ihr einen seiner besten Filme im Fernsehen schauen, der nichts mit den beiden Filmreihen zu tun hat.

Wenn man an Sylvester Stallone denkt, kommen einem vermutlich zuerst laute Action-Filme in den Kopf. Besonders in den 1980er Jahren etablierte sich der Schauspieler als einer der größten Namen des Genres. Bis heute ist er dem Action-Fach treu geblieben, wie u.a. der dieses Jahr noch erscheinenden The Expendables 4 beweist.

Stallone ist jedoch deutlich mehr als nur Action. Auch in anderen Genres hat er sich im Lauf seiner Karriere ausprobiert. Eine seiner besten Darbietungen lieferte er 1997 in dem Drama Cop Land ab, das in den fiktiven New Yorker Vorort Garrison entführt, wo sich viele Polizist:innen mit ihren Familien niedergelassen haben.

Selten war Sylvester Stallone so gut wie in dem Polizei-Drama Cop Land

Als Sheriff Heflin patrouilliert Stallone durch die Straßen von Garrison. Allzu viel ist hier nicht los, immerhin wohnen fast ausschließlich Gesetzeshüter:innen in den beschaulichen Wohnungen. Nach und nach bröckelt allerdings die Fassade und Heflin offenbart sich ein Bild aus Machtmissbrauch, Intrigen und Korruption.

Hier könnt ihr den Trailer zu Cop Land schauen:

Cop Land - Trailer (English)

Für die Rolle des Sheriff Heflin hat sich Stallone richtig ins Zeug gelegt. 18 Kilo hat er zugenommen, um den Polizisten zu spielen, der sich niedergeschlagen durch die Gegend schleppt. Sehenswert ist Cop Land aber nicht nur aufgrund von Stallones körperlicher Transformation. Auch schauspielerisch ist er in Cop Land sehr beeindruckend.

In einem Variety -Profil von 2019 blickte er dennoch kritisch auf den Film zurück:

Ich hatte kurz zuvor Cop Land gemacht, was meiner Meinung nach eine gute Schauspielübung war. Nicht zuletzt habe ich mit dem besten Regisseur gedreht, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe – James Mangold. Ich liebe den Film, er hat jedoch nicht so funktioniert wie geplant. Er kam bei der Kritik gut an, aber dadurch dass er an den Kinokassen nicht viel einspielte, bestätigte er in [in der Öffentlichkeit] erneut den Verdacht, dass meine besten Tage vorbei sind und ich zu einer aussterbenden Art [...] gehöre.

Nach weiteren Misserfolgen feierte Stallone erst 2005 ein Comeback mit Rocky Balboa. Aktuell ist er wieder viel beschäftigt. Neben seiner baldigen Expendables-Rückkehr, konnte er erst letztes Jahr einen großen Erfolg verbuchen: Die von ihm angeführte Gangsterserie Tulsa King überzeugte bei dem Streaming-Dienst Paramount+ und wurde um eine 2. Staffel verlängert.



Wann läuft Cop Land mit Sylvester Stallone im TV?

Cop Land läuft heute Abend, am 10. Juli 2023, um 22:40 Uhr auf NITRO. Die TV-Version geht ohne Abspann 93 Minuten und zieht sich mit Werbeunterbrechungen bis 00:35 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Paramount+ im Abo streamen.

