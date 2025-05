Heute im TV: Einer der besten Thriller der 2010er Jahre

Ganz ohne Werbung könnt ihr heute einen fesselnden Politthriller im TV genießen, der mit einer düsteren Atmosphäre und voller Star-Power glänzt. Roman Polanski inszenierte die Roman-Adaption.

Nichts ist gefährlicher als ein gut gehütetes Geheimnis – besonders, wenn man es schwarz auf weiß zu Papier bringen soll. In Der Ghostwriter inszeniert Roman Polanski einen Politthriller, der still beginnt, aber einen schnell in das dichte Netz aus Intrigen und Machtspiele zieht. Heute läuft Der Ghostwriter im TV.

Der Ghostwriter im TV: Erinnerungen können gefährlich sein

Für den Ghostwriter (Ewan McGregor) winkt ein fürstliches Honorar und ein Karrieresprung als er den Auftrag erhält, die Memoiren des früheren Premierministers Adam Lang (Pierce Brosnan) fertigstellen. Doch das Projekt steht unter keinem guten Stern, denn der erste Autor ist durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen.

Dennoch nimmt der Ghostwriter den Auftrag an und lebt mit dem Ex-Premierminister, dessen Frau Ruth (Olivia Williams) und einem kleinen Stab in dessen Ferienhaus. Schon bald kommt der Ghostwriter einer globalen Verschwörung auf die Spur und sein Leben gerät in große Gefahr.

8.800 Mitglieder aus unserer Community bewerten Der Ghostwriter mit sehenswerten 7 von 10 Punkten, wodurch der Film bei uns auf Platz 8 der besten Politthriller und Platz 14 der besten Verschwörungsthriller landet. Neben der düsteren Atmosphäre und den überzeugenden Hauptdarstellern, ist es vor allem auch das Drehbuch, das die Spannung hochhält.

Der Ghostwriter weist Parallelen zu Tony Blair auf

Mit Der Ghostwriter inszenierte Polanski den Roman von Robert Harris (Konklave). Der Schriftsteller und Journalist stand einst dem Ex-Premierminister Tony Blair sehr nahe, der viele Parallelen zur Figur Adam Lang aufweist. Darauf wurde Harris auch im Interview mit Welt angesprochen, worauf hin der Autor antwortete: "Ich gebe zu, dass man in Adam Lang ein satirisches Porträt Blairs sehen könnte. Es ist aber kein ausschließlich boshaftes Porträt. Lang ist auch ein tragischer Held."

Dem ehemaligen Bond-Darsteller scheint die Rolle des eiskalten Politikers auf den Leib geschneidert zu sein. Doch auch als Mafia-Oberhaupt ist Pierce Brosnan überzeugend. In Guy Ritchies aktueller Serie MobLand spielt der Ire an der Seite von Tom Hardy.

Wann läuft das Verschwörungsthriller Der Ghostwriter im TV?

Der RBB zeigt Der Ghostwriter am heutigen Donnerstag, dem 01. Mai 2025 um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft auf dem Sender am 03. Mai um 01:20 Uhr. Wer den Film verpasst hat, kann den Thriller bei Prime mit dem Arthouse+-Abo streamen. Es stehen auch Kauf- und Leihoptionen zur Verfügung.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.