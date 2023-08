Heute im TV: Einer der besten Zombie-Filme aller Zeiten, der aus dem einzig richtigen Grund nie eine Fortsetzung erhalten wird

Heute läuft ein Zombie-Kult-Film im TV, der so gut ist, dass Fans nach einer Fortsetzung gieren. Der Hauptdarsteller erklärt, warum das keine gute Idee ist.

Schon 21 Jahre nach seinem Kinostart ist Shaun of the Dead ein unantastbarer Monolith des Zombie-Genres. Edgar Wright versetzte in seiner Persiflage Sitcom-Figuren in ein Apokalypsen-Setting und verpasste der klassischen Filmströmung damit einen frischen Anstrich. Am Mittwoch könnt ihr Shaun of the Dead im TV sehen. Warum das von vielen Fans ersehnte Sequel nie kommen wird, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Worum geht es in Shaun of the Dead?

Shaun (Simon Pegg) ist Ende zwanzig und am Scheideweg in seinem Leben. Wird er endlich erwachsen und nimmt seine Beziehung mit Freundin Liz (Kate Ashfield) ernst? Oder bleibt er im ewig jugendlichen Alltagstrott mit Kumpel Ed (Nick Frost) hängen? Mitten in diese Lebensfragen platzt eine Zombie-Apokalypse, in der Shaun zwar fragwürdige Entscheidungen trifft, aber unerwarteten Elan entwickelt.

Sinnlos: Was Simon Pegg zur Shaun of the Dead-Fortsetzung sagt

Shaun of the Dead endet für alle Figuren zufriedenstellend. Simon Peggs Charakter erlebt eine vollständige Heldenreise. Eine Fortsetzung ist eigentlich nicht notwendig. Aber der Film ist so beliebt, dass Pegg ständig mit den Wünschen nach einem Sequel genervt wird. Im Vorfeld von Mission: Impossible 7 sagte er zuletzt:



Wenn ich ein Instagram Live mache, sagen die Leute immer: 'Ich brauche Shaun of the Dead 2 in meinem Leben.' Und ich denke: 'Nein, du brauchst Shaun of the Dead 2 verdammt noch mal nicht! Das Letzte, was du brauchst, ist Shaun of the Dead 2! Es ist vorbei. Weitermachen!'

Simon Pegg weist hier auf den wohl wahren Beweggrund hinter den Sequel-Wünschen hin: Sentimentalität. Und das ist so gut nie ein guter Anlass für einen weiteren Film.

Wer unbedingt den Humor und die Dynamik von Shaun of the Dead länger als eineinhalb Stunden erleben will, kann sich ja immer noch die anderen beiden Teile der Cornetto-Trilogie anschauen: Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis und The World's End.

Wann läuft Shaun of the Dead im TV?

Nitro zeigt Shaun of the Dead am Mittwoch um 22 Uhr. Einschalten lohnt sich, denn der Zombie-Klassiker ist derzeit bei keinem großen Streaming-Dienst in der Flatrate verfügbar. Als Alternative bliebe euch nur der digitale Kauf oder das heimische Blu-ray-Regal.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.