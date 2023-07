Star eines der besten Horror-Filme der 2000er rechnet mit Fans ab: "Du brauchst verdammt nochmal keinen 2. Teil, es ist vorbei"

Die Zombie-Komödie Shaun of the Dead zählt zu den witzigsten und besten Horror-Filmen der 2000er. Von Fan-Wünschen nach Teil 2 will Star Simon Pegg aber nichts hören.

Die Cornetto-Trilogie (Shaun of the Dead, Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis und The World's End) von Edgar Wright ist längst Kult. Als Hauptdarsteller ist Simon Pegg in jedem Teil der Reihe dabei. Dabei werden Fans nicht müde, den Star bis heute nach einer Fortsetzung der Horror-Komödie Shaun of the Dead zu fragen. Pegg ist mittlerweile ziemlich genervt davon. Simon Pegg zerschmettert Shaun of the Dead 2-Wunsch der Fans endgültig Im Interview mit dem britischen Guardian sprach der Shaun of the Dead-Darsteller darüber, dass regelmäßige Fan-Rufe nach einer Fortsetzung zwecklos seien: Wenn ich jemals ein Instagram Live oder was auch immer mache, sagen die Leute immer: 'Ich brauche Shaun of the Dead 2 in meinem Leben.' Und ich denke: 'Nein, du brauchst Shaun of the Dead 2 verdammt noch mal nicht! Das Letzte, was du brauchst, ist Shaun of the Dead 2! Es ist vorbei. Weitermachen!' Im Guardian-Interview teaste er immerhin, dass Edgar Wright und er letzten Sommer eine Woche lang über Pläne für einen möglichen vierten Teil der Cornetto-Trilogie gesprochen hätten. Der Prozess sei aber sehr langsam. Mehr Details verriet er nicht.

Fürs Heimkino: Diesen Quentin Tarantino-Horrorfilm gibt es endlich (wieder) ungekürzt Wie ging es mit Simon Pegg nach der Cornetto-Trilogie weiter? Als Schauspieler ist Simon Pegg seit der Cornetto-Trilogie unter anderem im Mission: Impossible-Franchise neben Tom Cruise angekommen. Seinen sympathischen Hacker Benji könnt ihr ab dem 13. Juli 2023 in Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins wieder auf der großen Leinwand erleben. Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co. In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.