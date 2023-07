Heute im TV: Einer der erfolgreichsten deutschen Filme des letzten Jahrzehnts mit Elyas M'Barek, von dem es 24 (!) verschiedene Versionen gibt

Heute Abend zeigt Das Erste einen der fünf erfolgreichsten deutschen Filme der letzten 10 Jahre, mit Elyas M'Barek und einem beeindruckenden Star-Ensemble.

Wenn sich deutsche Stars zum Abendessen treffen und kabbeln, dann strömt das Publikum in Massen in die Kinos. So geschah es bei Der Vorname und ein Jahr später (erfolgreicher) bei Das perfekte Geheimnis. Heute könnt ihr den Film mit Elyas M'Barek, Jella Haase und Karoline Herfurth im Ersten nachholen.

Die Geschichte von Das perfekte Geheimnis wurde schon 24-mal verfilmt

Das perfekte Geheimnis basiert auf der italienischen Komödie Perfect Strangers aus dem Jahr 2016. Das Konzept war so universell übersetzbar, dass der Film bisher 23-mal in anderen Ländern adaptiert wurde. Es gibt Versionen aus Island, Indien, Südkorea, Indonesien, Israel, Japan und mehr.

In Deutschland schnappte sich Bora Dagtekin den Stoff und besetzte seine beiden Fack Ju Göhte-Stars Elyas M'Barek und Jella Haase sogleich für die Verfilmung.

Constantin Film Das perfekte Geheimnis

Die Story: Sieben Freunde, die sich gut zu kennen glauben (M’Barek, Haase, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Frederick Lau, Jessica Schwarz und Wotan Wilke Möhring), treffen sich zum Abendessen. Als das Gespräch auf das Thema Ehrlichkeit gelenkt wird, einigen sie sich auf ein ungewöhnliches Spiel: Jeder muss sein Handy auf den Tisch legen. Sobald ein Anruf eingeht, muss das Gespräch für alle mithörbar sein. Textnachrichten hingegen sollen vorgelesen werden. Als die Offenbarungen nicht abreißen, sind sich die drei Frauen und vier Männer mit ihren sieben Telefonen gar nicht mehr so sicher, wie gut sie einander tatsächlich kennen.

Der Elyas M'Barek-Hit ist einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten 10 Jahre

Der mit einigen bekannten Gaststars gespickte Film erhielt durchmischte Kritiken, aber lockte mit pointierten Dialogen und einem gut aufgelegten Cast über fünf Millionen Zuschauende in Deutschland ins Kino. 2019 gab es damit keinen erfolgreicheren deutschen Film. Laut Insidekino erschienen in den letzten 10 Jahren nur vier deutsche Filme, die das übertrafen: die drei Fack Ju Göhte-Filme vom selben Team und Til Schweigers Honig im Kopf.

Heute könnt ihr den Film ab 20:15 Uhr im Ersten werbefrei schauen. Wer Das perfekte Geheimnis nachholen will, kann ihn derzeit im Abo bei WOW und Sky streamen.



Als Nächstes drehen Bora Dagtekin und Jella Haase übrigens den Fack Ju Göhte-Ableger Chantal im Märchenland, in dem Elyas M'Barek einen Gastauftritt haben soll. 2024 soll die Komödie ins Kino kommen.

