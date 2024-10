Heute im TV: Einer der größten Action-Hypes der letzten 20 Jahre lässt euch keine Sekunde durchatmen

Deftiges Martial-Arts-Gekloppe trifft auf klaustrophobisches Hochhaus-Szenario: Welch entfesseltes Action-Spektakel dabei herauskommen kann, lässt sich heute Nacht im TV bestaunen.

Wenn die Tagline eines Films "1 rücksichtsloser Verbrecherboss, 20 Elite-Cops, 30 Stockwerke der Hölle" lautet, sollte klar sein, dass es sich dabei nicht gerade um ein skandinavisches Selbstfindungsdrama handelt. Der indonesische Action-Kracher The Raid ist so ziemlich das genaue Gegenteil: Hier wird geprügelt, geschossen, gestochen und gestorben, dass selbst John Rambo verschüchtert sein Bandana über die Augen zieht.

The Raid im TV: Worum es geht, ist eigentlich egal

Die Handlung des Films ist im Handumdrehen (oder eher Halsumdrehen?) erzählt: Der Drogenboss Tama (Ray Sahetapy) hat sich im obersten Stockwerk eines heruntergekommenen Hochhauses in Jakarta verschanzt. Eine 20-köpfige Spezialeinheit der Polizei, darunter der Cop Rama (Iko Uwais), stürmt das Gebäude, um den skrupellosen Kartellchef festnehmen zu können.

Das ist jedoch alles andere als einfach, denn Tama hat eine ganze Schar von kampfstarken Handlangern zu seinem Schutz in Bereitschaft. Rama und seine Kollegen müssen sich Etage für Etage nach oben arbeiten, verlieren in den blutigen Auseinandersetzungen mit der Gangster-Armee allerdings zahlreiche Männer. Wer wird am Ende die Oberhand behalten?

The Raid: Low Budget-Actioner wird zum Genre-Highlight

Regisseur Gareth Evans (Apostle) drehte The Raid im Jahr 2011 mit einem Mikro-Budget von gerade einmal 1,1 Millionen Pfund (ca. 1,4 Millionen US-Dollar) und spielte etwa das Neunfache wieder ein. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg war aber vor allem die allgemeine Rezeption des Independent-Actionfilms von großer Bedeutung. Auch innerhalb der Moviepilot-Redaktion ist er überaus beliebt und landete in unserer Top 100 der besten Filme der 2010er-Jahre auf Platz 82.

Dank der packend-rasanten Inszenierung, dem schonungslosen Härtegrad und der meisterhaft choreografierten Kampfszenen avancierte The Raid vom anfänglichen Geheimtipp zum Genre-Kultfilm. Der darin praktizierte Martial-Arts-Stil Pencak Silat wurde in Hollywood plötzlich genau so bekannt wie Hauptdarsteller Iko Uwais (Mile 22). Das fast schon unvermeidliche US-Remake des Films soll demnächst bei Netflix landen.

Drei Jahre später legte Evans übrigens die Fortsetzung The Raid 2 nach, die eher einem Crime-Epos gleicht, aber nicht weniger sehenswert als der Vorgänger ist. Auch darin setzt der Regisseur auf ungebremste Martial-Arts-Action, verknüpft das Ganze aber mit deutlich mehr Story- und Charaktertiefe.

Wann läuft das Action-Spektakel The Raid im TV?

RTL 2 zeigt The Raid heute um 00:50 Uhr in der Nacht vom 26. auf den 27.Oktober im Fernsehen. Aktuell steht der Film zudem bei Amazon Prime Video in der Streaming-Flatrate sowie bei diversen Anbietern als Kauf- oder Leihtitel zur Verfügung.