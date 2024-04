Heute im TV: Einer der größten deutschen Abenteuerfilme, der nach 11 Jahren überraschend fortgesetzt wird

Große Abenteuerfilme gibt es nicht nur aus Hollywood. Heute Abend könnt ihr euch im Fernsehen eine der kostspieligsten deutschen Produktionen der 2010er Jahre anschauen.

Der Roman von Noah Gordon war ein Weltbestseller. Kein Wunder, dass die Geschichte von Der Medicus eines Tages den Weg auf die große Leinwand finden würde. Womit jedoch die wenigsten gerechnet haben: Die Adaption des historischen Stoffs kam nicht aus den USA, der Heimat des Autors, sondern aus Deutschland.



2013 brachte Regisseur Philipp Stölzl (Schachnovelle) den von The Walking Dead-Star Tom Payne gespielten Medicus ins Kino. Die aufwendige Produktion hat ein beachtliches Budget von 26 Millionen Euro verschlungen und wurde zu einem großen Erfolg in Deutschland. Heute Abend könnt ihr den Film im Fernsehen schauen.

Der Medicus im TV: Epischer Abenteuerfilm aus Deutschland taucht ins 11. Jahrhundert ein und verfilmt Weltbestseller

Die Handlung von Der Medicus ist im 11. Jahrhundert angesiedelt und erzählt von dem jungen Rob Cole (Tom Payne), der eine besondere Gabe hat: Er spürt, ob Menschen ihre Krankheiten überleben werden oder ob ihr Todesurteil bereits unterschrieben ist. Doch was bringt eine Gabe ohne Wissen? Auch das will sich Cole aneignen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der Medicus schauen:

Der Medicus - Trailer (Deutsch) HD

Es dauert nicht lange, bis Cole feststellt, dass die Heilkunde in Persien deutlich weiter entwickelt und ausführlicher erforscht ist als in Europa. Also begibt er sich auf die lange Reise dorthin, um neue medizinische Erfahrungen zu sammeln. Ehe er sich versieht, wird er jedoch in einen Konflikt zwischen den Weltreligionen hineingezogen.

Die Erfolgsgeschichte von Der Medicus: Internationale Stars, teure Dreharbeiten und eine unerwartete Fortsetzung

Der Medicus nimmt uns mit auf Coles Reise und wartet mit einigen beeindruckenden Schauwerten auf, die durchaus Blockbuster-Feeling ausstrahlen. Auch die Besetzung ist von internationaler Größe: Hollywood-Stars wie Ben Kingsley und Stellan Skarsgård sind Seite an Seite mit Elyas M'Barek und Fahri Yardım zu sehen.

Stölzl schöpfte beim Dreh die Möglichkeiten der Großproduktion komplett aus: Über den Verlauf von 60 Tagen wurde Der Medicus nicht nur in Studiohallen, sondern auch an vielen Originalschauplätzen gedreht – allen voran in Marokko. Durch die Landschaften und Bauten kommt in dem Film ein richtiges Abenteuergefühl auf.

Universal Der Medicus

An den Kinokassen war Der Medicus ein voller Erfolg: Allein in Deutschland wurden drei Millionen Tickets verkauft, was einem Einspielergebnis von 42 Millionen US-Dollar entspricht, wie Box Office Mojo festhält. Weltweit belaufen sich die Einnahmen auf 57 Millionen US-Dollar. Die Ankündigung der Fortsetzung Medicus II kam dennoch überraschend. Über eine Dekade nach Teil 1 geht die Geschichte weiter.

Deutscher Abenteuerfilm: Wann läuft Der Medicus im TV?

Der Medicus läuft heute Abend am 26. April 2024 um 20:15 Uhr auf 3sat. Der Film wird ohne Werbeunterbrechung gezeigt und geht somit bis 22:40 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, könnt ihr das aktuell u.a. bei Amazon Prime Video mit diversen Kauf- und Leihoptionen tun.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.