Heute im TV: Einer der härtesten Marvel-Filme aller Zeiten, dessen Neuauflage in der Produktionshölle feststeckt

Heute könnt ihr im Fernsehen einen der härtesten Marvel-Filme überhaupt schauen. Seit vielen Jahren befindet sich eine Neuauflage in Arbeit. Doch bis heute haben die Dreharbeiten nicht angefangen.

Lange vor dem Marvel Cinematic Universe versuchten verschiedene Studios ihr Glück mit Comicverfilmungen und brachten dabei extrem unterschiedliche Ergebnisse zutage. Während X-Men – Der Film und Spider-Man den jetzigen Superhelden-Filmen den Weg ebneten, entpuppte sich der 1998 erschienene Blade als ungezähmte Bestie.

Dieser Marvel-Blockbuster ist alles andere als Kino für die ganze Familie. Im Gegenteil: In Deutschland kam die Mischung aus Horror und Action mit einer FSK 18 ins Kino, was vor allem an den vielen Blutspritzern liegen dürfte, die regelmäßig durchs Bild fliegen. So einen Film würde sich Marvel heute nicht mehr trauen ... oder doch?

25 Jahre nach Wesley Snipes' Marvel-Debüt: Marvel plant neuen Blade-Film, aber alles geht schief

Tatsächlich befindet sich seit einiger Zeit ein Blade-Reboot in Arbeit. Nachdem Wesley Snipes den Vampirjäger in den ersten drei Filmen verkörperte, bringt Mahershala Ali die Figur ins MCU. Ali bringt Marvel-Erfahrung mit: In der Netflix-Serie Luke Cage spielte er den Bösewicht Cottonmouth. Sein Blade steht allerdings vor gewaltigen Problemen.

Hier könnt ihr den Trailer zum ersten Blade-Film schauen:

Blade - Trailer (Deutsch)

Bereits 2019 wurde Alis Blade-Casting enthüllt. Bis heute haben die Dreharbeiten aber nicht angefangen. Das liegt u.a. daran, dass die Produktion mehrmals komplett neu aufgestellt wurde. Die erste Version von Blade sollte unter der Regie von Bassam Tariq entstehen, der mit einem Drehbuch von Stacy Osei-Kuffour arbeitete.

2021 stieg Tariq aufgrund von kreativen Differenzen aus, sodass Yann Demange als Ersatz-Regisseur engagiert wurde. Michael Starrbury wurde als neuer Drehbuchautor hinzugezogen, ehe im Anfang des Jahres Nic Pizzolatto engagiert wurde, um das Drehbuch zu überarbeiten. Und dann kam der Doppelstreik in Hollywood.

Ursprünglich sollte Blade im November 2023 ins Kino kommen. Nun ist es fraglich, ob bis dahin überhaupt die erste Klappe gefallen ist. Marvel plant aktuell eine Veröffentlichung im Februar 2025, doch auch dieses Datum wird immer unwahrscheinlicher. Immerhin konnten wir Alis Blade als kurzen Stimm-Cameo am Ende von Eternals hören.

Blutiger Marvel-Kracher: Wann läuft der Blade im Fernsehen?

Bis der neue Blade ins Kino kommt, können wir uns die Blade-Filme mit Wesley Snipes in der Hauptrolle noch öfter zu Gemüte führen. Der erste Teil läuft heute Abend, am 31. Juli 2023, um 23:00 Uhr bei Kabel Eins. Gezeigt wird die geschnittene FSK-16-Fassung. Auch die Wiederholung nachts um 03:20 Uhr ist geschnitten.

