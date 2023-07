Heute im TV: Einer der schlechtesten Sci-Fi-Filme mit Arnold Schwarzenegger, der übel floppte und für den er gleich 3 (!) Anti-Oscar-Nominierungen erhalten hat

Heute läuft im TV Sci-Fi-Action mit Arnold Schwarzenegger, die an den Kinokassen floppte. Für seinen Auftritt im Film wurde der Star dreimal für den Anti-Oscar nominiert.

Arnold Schwarzenegger war nie ein Kritik-Liebling. Selbst absolute Kultfilme wie Predator fielen bei vielen Kritiker:innen durch. Die Sci-Fi-Katastrophe The 6th Day

machte sich bei Kinostart allerdings auch beim Publikum wenig Freunde.

Die Leistung des Action-Stars kam derart schlecht an, dass er gleich dreimal für den Anti-Oscar der Goldenen Himbeere nominiert wurde. Heute läuft der Film im TV.

Im TV: Arnold Schwarzenegger kämpft im Sci-Fi-Spektakel gegen sich selbst

In der nahen Zukunft ist das Klonen von Tieren erlaubt, die Vervielfältigung von Menschen aber immer noch unter Strafe verboten. Umso überraschter ist Charterpilot Adam Gibson (Schwarzenegger) als er im eigenen Wohnzimmer sich selbst gegenübersteht. Der mächtige Unternehmer Drucker (Tony Goldwyn) hat ihn ohne sein Wissen kopiert und will das Original nun beseitigen lassen.

Sci-Fi-Fans werden die Story-Parallelen zu Schwarzeneggers Total Recall erkennen, der seinem späten Abklatsch 10 Jahre zuvor allerdings um Längen voraus war. Diverse Kritiker:innen verrissen den Film (via Metacritic ), an den Kinokassen floppte er (via Box Office Mojo ).

Aber damit nicht genug: Die Organisator:innen der Goldenen Himbeere nominierten Schwarzeneggers The 6th Day-Auftritt frecherweise gleich dreimal: für seine Original-Rolle, für seine Klon-Rolle und als schlechtestes Leinwand-Paar. Aber selbst hier ging der Film leer aus.

Wann läuft The 6th Day im TV?

The 6th Day läuft am heutigen Mittwoch, den 19. Juli 2023, um 23.15 Uhr auf ZDFneo. Neben Schwarzenegger und Goldwyn ist unter anderem Michael Rooker (Guardians of the Galaxy) vor der Kamera zu sehen.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.