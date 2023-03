Heute im TV: Einer der traurigsten Sci-Fi-Flops der letzten 10 Jahre, der aber richtig gut ist

Am Mittwochabend läuft Luc Bessons Valerian auf VOX. Der Sci-Fi-Blockbuster ist leider komplett gefloppt, obwohl dahinter ein aufregendes Universum für weitere Geschichten steckt.

Habt ihr Lust auf einen abgefahrenen Sci-Fi-Blockbuster, in dem Cara Delevingne ihren Kopf in die hintere Öffnung einer Qualle steckt und Rihanna eine Einlage als formwandelnde Erotik-Tänzerin hinlegt? Dann solltet ihr am Mittwochabend um 20:15 Uhr VOX einschalten, wenn Valerian - Die Stadt der tausend Planeten ausgestrahlt wird. Leider wird es bei einem einmaligen Vergnügen bleiben.

Sci-Fi-Flop Valerian hatte Potenzial für ein großes Sci-Fi-Universum

Die Handlung des Films spielt im 28. Jahrhundert, wo auf der gigantischen Raumstation Alpha unzählige verschiedene Spezies zusammenleben. Hier kommt es natürlich auch zu Konflikten. Valérian (Dane DeHaan) und Laureline (Cara Delevingne), Spezialagent:innen der menschlichen Föderation, werden deshalb mit einer geheimen Mission beauftragt, um den Frieden im Universum zu wahren.

Der Film von Léon - Der Profi-Regisseur Luc Besson hat rund 200 Millionen Dollar gekostet, spielte weltweit jedoch nur 225 Millionen Dollar wieder ein. Als massiver Flop ist Valerian daher schnell in der Versenkung verschwunden.

Das ist schade, denn der Sci-Fi-Film basiert auf einer französischen Comic-Reihe, die es über fünf Jahrzehnte auf 24 Bände und mehrere Sondergeschichten brachte. Dadurch hätte Valerian genug Material für ein großes Sci-Fi-Franchise mit vielen weiteren abgedrehten Geschichten hergegeben.

Da der erste Film aber derart gefloppt ist, wird es sehr sicher keine weiteren Valerian-Teile mehr geben. Nach dem Sci-Fi-Debakel hat Besson als nächstes den Action-Thriller Anna gedreht, den ihr zurzeit unter anderem bei Netflix im Abo streamen könnt.

