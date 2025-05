Heute im TV: Einer der unterschätztesten Tarantino-Filme, der aber eigentlich einer seiner besten ist

Der heutige TV-Tipp stammt von Quentin Tarantino und zählt zu seinen besten Werken, obwohl der Film beim Publikum in der Regel nicht so gut abschneidet.

Nachdem gestern erst Kill Bill: Volume 1 im Fernsehen lief, könnt ihr euch heute Abend den direkten Nachfolger Kill Bill: Volume 2 ansehen. Was ihr auch dringend tun solltet, denn die beiden Filme gehören untrennbar zusammen. Auch wenn Kill Bill 2 bei Quentin Tarantino-Fans (zu Unrecht) einen schwereren Stand hat.

Darum geht's in Kill Bill: Volume 2, dem einzigen Sequel von Quentin Tarantino

Uma Thurman tourt als Beatrix Kiddo weiter durch die Lande, um ihren blutigen Rachefeldzug ein für alle Mal zu Ende zu bringen. Auf ihrer Todesliste stehen nur noch drei Namen und genau zu diesen Personen macht sich die Killerin jetzt auf den Weg. Am Ende der Reise wartet natürlich der titelgebende Bösewicht Bill (David Carradine), aber unterwegs lauert noch die eine oder andere Überraschung.

Zwischendurch erfahren wir in allerlei Rückblenden, was genau der Grund für den großangelegten Rachefeldzug des Todesengels ist und was sich damals in der Kirche von Two Pines zugetragen hat. Zusätzlich wird erklärt, wie Beatrix zu der eiskalten Killermaschine geworden ist, ehe sie sich letzten Endes ihrem größten Widersacher stellen kann.

Kill Bill 2 ist nicht so beliebt, wie er sein sollte: Das ist so cool an dem Tarantino-Film

Wenn wir uns die durchschnittlichen User-Bewertungen der Quentin Tarantino-Filme auf Moviepilot so anschauen, schneidet Kill Bill: Volume 2 nicht besonders gut ab. Pulp Fiction, Inglorious Basterds, Reservoir Dogs, Django Unchained, Jackie Brown und Kill Bill: Volume 1, ja sogar The Hateful 8 kommen auf einen höheren Score. Once Upon a Time ... in Hollywood liegt allerdings mit einem immer noch sehr guten Schnitt von 7,2 knapp unter Kill Bill 2.

Dabei haben wir es hier mit einem genialen Film zu tun, der seinen Charakteren endlich Luft zum Atmen gibt, unzählige Fragen aus dem Vorgänger beantwortet und vor allem Uma Thurmans Hauptfigur deutlich mehr Vielschichtigkeit verleiht. Im Hinblick auf Anspielungen und Hommagen werden ebenfalls sämtliche Register gezogen und nur durch diesen zweiten, ausufernden Teil wird auch Kill Bill: Volume 1 eine runde Sache.

Falls ihr euch wie so viele andere Tarantino-Fans trotzdem noch einen dritten Kill Bill-Film wünscht, seid ihr nicht allein. Auch ein Star aus den beiden ersten Filmen fordert von Quentin Tarantino schon seit Jahren eine Fortsetzung. Die wird es wohl eher nicht geben, aber dafür wurde kürzlich ein Sequel zu Once Upon a Time ... in Hollywood angekündigt – allerdings nicht von Tarantino.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Kill Bill: Volume 2?

Wer sich von den Qualitäten des zweiten Kill Bills überzeugen will, hat dazu am heutigen Freitag, den 9. Mai die Gelegenheit. Volume 2 läuft ab 22:15 Uhr auf Vox. Ihr könnt euch den Streifen aber natürlich auch online zu Gemüte führen. Am einfachsten geht das mit einem Netflix-Abo.

