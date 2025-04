Tarantino-Meisterwerk wird bei Netflix fortgesetzt: Erste Details und Titel von Once Upon a Time in Hollywood 2 bekannt

Sechs Jahre nachdem Quentin Tarantino Once Upon a Time ... in Hollywood in die Kinos gebracht hat, soll der Film auf Netflix fortgesetzt werden. Das Projekt mit Brad Pitt nimmt immer mehr Gestalt an.

Fans von Quentin Tarantino warten seit Jahren gespannt auf die Ankündigung des selbst ernannten finalen Films des Meisterregisseurs. Während der Pulp Fiction-Macher in letzter Zeit mit verschiedenen Ideen liebäugelte, ist noch kein konkretes Projekt für Tarantino Nr. 10 verkündet worden. Stattdessen wird sein bisher letzter Kinofilm auf unerwartete Weise fortgesetzt – und zwar nicht von ihm selbst.

Denn vor wenigen Wochen hat uns die scherzhaft anmutende Nachricht erreicht, dass Fight Club-Regisseur David Fincher eine Fortsetzung zu Once Upon a Time ... in Hollywood für Netflix drehen wird. Jetzt nimmt das Projekt tatsächlich immer mehr Gestalt an.

Once Upon a Time in Hollywood-Fortsetzung auf Netflix soll schon einen Titel haben

Wie das Branchenmagazin Deadline von seinen Quellen erfahren haben will, soll das Tarantino-Sequel schon einen Titel gefunden haben. Demnach soll der Film The Continuing Adventures of Cliff Booth heißen. Der Titel bezieht sich auf den von Brad Pitt gespielten Stuntman, der als Hauptfigur in der Fortsetzung zurückkehren soll.

Nachdem zuletzt Gerüchte laut wurden, dass sich der Film auf das verworfene Drehbuch zu Tarantinos Projekt The Movie Critic stützen soll, in dem Cliff Booth ebenfalls eine Rolle innehatte, enthüllt Deadline jetzt einen ersten möglichen Handlungsstrang der Fortsetzung. Demnach soll Cliff Booth darin vom Stuntman zum "Studio Fixer" aufsteigen. Ein Studio Fixer nimmt sich vermutlich den alltäglichen Drecksarbeiten der Hollywood-Maschinerie an. Genaueres bleibt weiterhin offen.

Ob Leonardo DiCaprio ebenfalls in der Fortsetzung zurückkehren wird, der in Once Upon a Time ... in Hollywood in die Rolle des Schauspielers Rick Dalton schlüpfte, bleibt ebenfalls weiter abzuwarten. Eine Rückkehr wurde bei Ankündigung des Sequels zumindest nicht ausgeschlossen.

Mehr:

Wann kommt The Continuing Adventures of Cliff Booth mit Brad Pitt zu Netflix?

Zuletzt wurde berichtet, dass die Dreharbeiten des Films im Spätsommer 2025 beginnen sollen. Damit könnte The Continuing Adventures of Cliff Booth noch nächstes Jahr zu Netflix kommen. Wenn ihr euch bis dahin noch einmal mit dem Grundstoff vertraut machen wollt, könnt ihr Once Upon a Time ... in Hollywood aktuell ebenfalls bei Netflix im Abo streamen.