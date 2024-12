Heute im TV: Einzigartiger Kriegsfilm, der so heute niemals mehr gedreht werden würde

Mehr Sport als Neujahrsvorsatz? Im TV könnt ihr heute schonmal eure Lachmuskeln trainieren, denn die werden in der Action-Komödie mitsamt großartigem Hollywood-Cast so richtig gefordert.

Nach den Silvesterraketen, geht es actionreich im TV weiter, mit einer zweistündigen Kriegssatire. Tropic Thunder von und mit Ben Stiller nimmt die Hollywood-Welt mit seinen Kriegsfilm-Klischees so richtig aufs Korn.

Rasante Kriegsaction im Dschungel: Tropic Thunder im TV

Regisseur Damien Cockburn (Steve Coogan) will einen gigantischen Kriegsfilm drehen, der so richtig realistisch wirken soll. Daher wird die Produktion kurzerhand in den Dschungel verlegt. Doch der dysfunktionale Schauspieler-Cast, welcher von Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black, Brandon T. Jackson und Jay Baruchel gemimt wird, sieht sich schon bald echten Gefahren ausgesetzt und stürzt ins totale Chaos.

Blackfacing und Beleidigungen: Darum wäre Tropic Thunder heute undenkbar

Robert Downey Jr., der einen Method-Actor mimt, lässt sich in seiner Rolle die Haut pigmentieren, um einen schwarzen Soldaten zu spielen. Stiller macht sich damit ganz bewusst über die mittlerweile veraltete Hollywood-Praktik lustig, weshalb das Blackfacing in Tropic Thunder nicht nur KontroverseN, sondern auch Zustimmung auslöste. Jamie Foxx lobte 2022 noch einmal RDJs Darstellung und sagte, er wollte, dass der Schauspieler in seinem Film einen Mexikaner porträtiert (via IndieWire ).

Auch Ben Stiller betonte 2018 in einem Tweet: "Eigentlich wurde Tropic Thunder schon vor 10 Jahren boykottiert, als er herauskam, und ich habe mich damals entschuldigt. Er war immer dazu gedacht, sich über Schauspieler lustig zu machen, die alles tun, um Preise zu gewinnen." (via RollingStone ) Die Entschuldigung hat er mittlerweile zurückgezogen und steht nach wie vor hinter der Satire. Ironischerweise wurde RDJ ausgerechnet für seine Rolle als preisgieriger Schauspieler für einen Oscar nominiert.

Mehr zum Thema:

Deutlich mehr Kritik bekam Tropic Thunder aber wegen der Darstellung eines Film-im-Film-Charakters mit geistiger Beeinträchtigung und einer diesbezüglichen Beleidigung, die gerade in den Medien der 00er Jahre inflationär benutzt wurde. Betroffene Gruppen machten schon damals auf die schmerzhafte Beleidigung aufmerksam und boykottierten Tropic Thunder (via NPR ). Heutzutage würde es wohl zumindest diese Szene nicht mehr so leicht in den Film schaffen.

Die Hollywood-Satire ist noch heute sehenswert und extrem unterhaltsam

Der Hauptfokus von Tropic Thunder liegt aber ganz klar auf dem weißgewaschenen Hollywood und macht sich insbesondere über die Industrie lustig. Im Gedächtnis bleibt da auch Tom Cruise als cholerischer Filmproduzent, der mit Halbglatze und Handprothesen kaum wiederzuerkennen ist.

Mit jeder Menge rasanter Wendungen dreht Tropic Thunder und sein hochkarätiger Cast völlig frei und beschert uns zwei Stunden pure Action mit witzigen Dialogen.

Tropic Thunder bei Amazon kaufen oder leihen

Wann läuft die Kriegs-Satire Tropic Thunder im TV?

Nach der Silvester-Knallerei könnt ihr die Komödie mit Ben Stiller in der Nacht auf Mittwoch, den 01. Januar um 00:50 Uhr auf Sat. 1 sehen. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Tropic Thunder bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.