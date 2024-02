Heute im TV: Endlos unterhaltsames Sci-Fi-Spektakel mit Will Smith, das sich mit jedem Jahr echter und bedrohlicher anfühlt

Heute läuft packende Sci-Fi-Action mit Will Smith im TV. Seit dem Kinostart vor 19 Jahren fühlt sich der Film mit jedem Tag relevanter und erschreckender an. Schuld ist die künstliche Intelligenz.

Im TV: Will Smith schießt im Sci-Fi-Thriller auf die Nachfahren von ChatGPT

Will Smith hat versucht, uns zu warnen. So wird es jedenfalls auf manche Sci-Fi-Fans wirken, die sich heutzutage sein Action-Spektakel I, Robot ansehen. Der Film stellt die Frage, ob wir Menschen uns auf künstliche Intelligenz verlassen können, dürfen und müssen. Ein Thema, das seit dem Kinostart 2005hat. Heute läuft der Blockbuster im TV.

I, Robot spielt in einer nahen Zukunft, deren Gesellschaft den täglichen Umgang mit intelligenten Robotern gewohnt ist. Drei einprogrammierte Gesetze sollen gewährleisten, dass die Maschinen stets friedfertig und kontrollierbar bleiben. Aber als der Technik-Visionär Dr. Lanning (James Cromwell) ermordet wird, gerät ausgerechnet ein Roboter (Alan Tudyk) ins Visier des Ermittlers Del Spooner (Smith). Getrieben von seinem Hass auf die künstlichen Intelligenzen, deckt Spooner eine tief verwurzelte Verschwörung auf.

Die Moral im Umgang mit künstlicher Intelligenz beschäftigt die Menschheit nicht erst seit gestern. Auch für das I, Robot-Publikum von 2005 war das Thema relevant. Dank gegenwärtigen Entwicklungen wie ChatGPT, deren Folgen für den Arbeitsmarkt, die Finanzwelt, die Kunst oder das Wertesystem unserer Gesellschaft kaum abzusehen sind, ist die Story des Films aber heute so beängstigend wie nie zuvor.

Wann läuft I, Robot im TV?

I, Robot läuft am heutigen Samstag, den 24. Februar 2024, um 22:25 Uhr auf Sat.1. Wer da keine Zeit hat, kann das Sci-Fi-Spektakel auch am in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar um 01:20 Uhr nachholen.

