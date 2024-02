Sci-Fi-Retter von Jurassic World 4 soll feststehen: Er hat den besten Star Wars-Film seit der alten Trilogie gedreht

Nach dem Ausstieg von John Wick-Macher David Leitch soll jetzt ein neuer Regisseur für Jurassic World 4 feststehen. Für das Sci-Fi-Genre hat er mehr als einmal sein Talent bewiesen.

Nach der Ankündigung eines neuen Jurassic World-Films soll alles schnell gehen. Der Kinostart der Sci-Fi-Fortsetzung wurde bereits für Juli 2025 festgelegt und jetzt muss ein Regisseur verpflichtet werden. Zuletzt scheiterten die Verhandlungen zwischen dem Studio und John Wick-Macher David Leitch, der ganz oben auf Universals Wunschliste stand. Offenbar wurde jetzt ein Ersatz für ihn gefunden.

Star Wars- und The Creator-Regisseur Gareth Edwards dreht wohl Jurassic World 4

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll sich Gareth Edwards in Verhandlungen um die Regie für Jurassic World 4 befinden. Offiziell bestätigt ist seine Beteiligung dadurch noch nicht. Viel fehlt jetzt aber nicht mehr, um die Dreharbeiten mit ihm auf dem Regiestuhl zu beginnen.

Nach seinem Sci-Fi-Debüt Monsters drehte Edwards den Godzilla-Film von 2014, der den Startschuss für das MonsterVerse mit dem späteren Megaduell Godzilla vs. Kong markierte. 2016 erschien sein düsteres Star Wars-Spin-off Rogue One. Mit einem Wertungsschnitt von 7,5 der Moviepilot-Community ist der Sci-Fi-Blockbuster der am besten bewertete Star Wars-Film seit der Original-Trilogie.

2023 erschien von Edwards der Sci-Fi-Kracher The Creator, den im Kino zu wenig Menschen gesehen haben. Falls ihr die Story um einen erschreckend realistischen Roboterkrieg nachholen wollt, könnt ihr The Creator im Disney+-Abo * streamen.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu The Creator schauen:

The Creator - Trailer 2 (English) HD

Wann startet Jurassic World 4 im Kino?

Der Kinostart für den nächsten Teil der Sci-Fi-Reihe wurde für den 3. Juli 2025 festgesetzt. Falls Edwards in nächster Zeit als Regisseur verpflichtet wird, dürfte dem geplanten Release nichts mehr im Weg stehen.

Zur Story von Jurassic World 4 ist noch nichts bekannt. Es soll sich aber um eine Art Neuerfindung der Reihe handeln. Die bisherigen Stars wie Chris Pratt werden vermutlich nicht zurückkehren.

