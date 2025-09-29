Heute im TV: Episches Krimi-Abenteuer mit 1000 Stars, dessen Ende jedes Mal verblüfft

Heute Abend läuft ein Krimi-Blockbuster im Fernsehen, der in die Kälte entführt. Eine Gruppe Hollywood-Stars sitzt in einem Zug fest und muss einen Mord aufklären.

Mit Mord im Orient Express hat Agatha Christie einen der größten Klassiker der Krimi-Geschichte geschaffen. Es ist zudem der mit Abstand berühmteste Fall des belgischen Privatdetektivs Hercule Poirot, fürs Kino wurde er schon mehrmals adaptiert. Die jüngste Version hat eine ganze Reihe gestartet und läuft heute im Fernsehen.

Kenneth Branagh ist das kreative Mastermind hinter den neuen Poirot-Filmen. Er hat den neuen Mord im Orient Express aus dem Jahr 2017 in Szene gesetzt. Darüber hinaus führt er den Film als Hauptdarsteller an – und zwar mit dem wohl mächtigsten Schnurrbart, den es in den vergangenen Jahren auf der großen Leinwand zu sehen gab.



Mord im Orient Express läuft heute Abend am 1. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:35 Uhr. Die Wiederholung folgt am Freitag um 15:50 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.

Mord im Orient-Express versammelt Hollywoods A-Riege, um einen legendären Mordfall zu klären

Die Neuauflage von Mord im Orient-Express kommt im Gewand epischer Bilder daher und wartet mit einem beachtlichen Cast auf. Neben Branagh sind Schauspielgrößen wie Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Olivia Colman und Michelle Pfeiffer an Bord und versuchen, auf engstem Raum einen kniffligen Mordfall zu klären.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mord im Orient-Express schauen:

Mord im Orient-Express - Trailer 2 (Deutsch) HD

Das Opfer, ein zwielichtiger Kunsthändler namens Edward Ratchett, wird von Johnny Depp verkörpert. Abgerundet wird das Ensemble von Tom Bateman, Josh Gad, Leslie Odom Jr. und Derek Jacobi, ganz zu schweigen von Daisy Ridley, die hier ihre erste große Rolle nach ihrem Durchbruch mit Star Wars: Das Erwachen der Macht spielt.

Im Lauf der Geschichte erfahren wir mehr über die Figuren und ihre Hintergründe. Fast jede:r Passagier:in hat ein Motiv. Doch wer hat die Leiche wirklich auf dem Gewissen? Die Auflösung von Mord im Orient-Express vermag jedes Mal zu überraschen. Denn am Ende ist nichts so einfach und klar, wie es am Anfang scheint.

Branagh erzählt Mord im Orient Express als altmodisches Krimi-Epos, das nicht nur mit seinem Cast, sondern ebenfalls einer atmosphärischen Inszenierung besticht. Der lange Zug mit seinen verschiedenen Abteilen und die eisige Gebirgsumgebung laden förmlich zum Miträtseln ein. Wir sind mit den Figuren abgelegen am Ende der Welt.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.