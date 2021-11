Heute im TV: Extrem brutaler Horrorfilm mit über 190.000 Liter Kunstblut, der zensiert werden musste

Heute strahlt Nitro in der Nacht das Evil Dead-Reboot von 2013 aus. Das ist so ultrabrutal, dass in Deutschland nur eine geschnittene Fassung gezeigt werden darf.

In den 80ern wurde die Evil Dead-Reihe (Tanz der Teufel) des späteren Spider-Man-Regisseurs Sam Raimi zum abgefahrenen Kult-Horror. Während sich die Reihe spätestens mit dem Mittelalter-Zeitreise-Spektakel Armee der Finsternis zur schrillen Comedy entwickelte, wurde das Franchise rund 20 Jahre später mit Evil Dead ultrahart neu gestartet. Evil Dead-Original ungeschnitten bei Amazon in 4k *

Der Film von Fede Alvarez aus dem Jahr 2013, der heute Nacht um 1 Uhr auf Nitro läuft, hat keinen Funken Humor und setzt vielmehr auf Horror, der spätestens im Finale so blutig wird wie selten. In Deutschland darf die unzensierte Version des Films nicht einmal gezeigt werden. Evil Dead verwandelt harten Drogenentzug in einen dämonischen Albtraum In der Evil Dead-Neuauflage schickt der Regisseur wieder vier junge Erwachsene in eine Hütte im Wald. Der Grund ist diesmal im Vergleich zum Original aber schon wesentlich finsterer, denn diesmal geht es darum, dass Mia (Jane Levy) als Teil der Gruppe einen kalten Drogenentzug durchziehen soll. Ihre Freunde wollen ihr dabei helfen. Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Evil Dead: Evil Dead - MP Trailer (Deutsch) HD Natürlich dauert es nicht lange, bis auch hier wieder das seltsame Buch namens Necronomicon auftaucht, mit dem dämonische Mächte freigesetzt werden. Die ergreifen erneut Besitz von den Körpern der Figuren, was neben den gruseligen Make-up-Effekten der Verwandelten vor allem zu ultrabrutalen Terror-Szenen führt. Zum Weiterlesen: Der verstörende Evil Dead-Horror geht weiter, aber ohne den Star der Reihe

Was hier zum Beispiel mit einem elektrischen Fleischmesser oder einer Nagelpistole gemacht wird, ist so heftig, dass die unzensierte Version von Evil Dead in Deutschland indiziert wurde und nicht mehr ausgestrahlt oder verkauft werden darf. Bei Ausstrahlungen der gekürzten FSK 18-Fassung fehlt gut eine Minute. Den Höhepunkt des Horrors erreicht dieser Evil Dead im Finale, wenn Regisseur Fede Alvarez laut eigener Aussage 50.000 Gallonen (umgerechnet ca. 190.000 Liter) Kunstblut regnen lässt. Ein wortwörtliches Blutbad, das die Evil Dead-Neuauflage zusammen mit den schockierenden Gewaltspitzen und der Thematik des qualvollen Drogenentzugs zu einem der eindrucksvollsten Horror-Remakes der jüngeren Vergangenheit macht. Am besten natürlich in der ungeschnittenen Fassung.