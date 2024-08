Heute im TV: Extrem unterhaltsame Sci-Fi-Action, deren wahre Geschichte kaum zu glauben ist

Der heutige TV-Tipp bietet nicht nur jede Menge Sci-Fi-Action, sondern beruht zum Teil auch noch auf einer wahren Geschichte, die wirklich unglaublich ist.

Manche Dinge klingen so unrealistisch, dass sie wahr sein müssen – Geschichten, wie sie eben nur das Leben schreiben kann. Okay, zugegeben: Die Handlung von Push ist komplett fiktiv, aber es gab wirklich eine US-Regierungsorganisation, die versucht hat, Menschen mit übersinnlichen Kräften zu trainieren. Den davon inspirierten Film könnt ihr heute im Fernsehen schauen.

Heute im TV: Darum geht's im Sci-Fi-Actionkracher Push

Nick (Chris Evans) beherrscht Telepathie und kann Gegenstände allein durch seine Kraft der Gedanken bewegen. Cassie (Dakota Fanning) blickt in die Zukunft und beide machen sich gemeinsam auf die Suche nach Kira, die ebenfalls übersinnliche Kräfte ihr eigen nennt. Sie soll die Gedanken anderer Menschen beeinflussen können.



Alle drei werden allerdings von der US-amerikanischen Regierung gesucht. Genauer gesagt: Von dem Spezial-Geheimdienst The Division, der sich genau mit solchen Phänomenen beschäftigt. Gleichzeitig wollen Gangster aus Hongkong ihre eigene, besonders schlagkräftige Armee mit übermenschlichen Fähigkeiten auf die Beine stellen.

Universum Film Mit The Division in Push ist nicht gut Kirschen essen.

Ja, es gab wirklich eine US-Regierungseinheit, die sich mit Übersinnlichem beschäftigt hat

Nur, um das nochmal hier festzuhalten: Die Ereignisse des Films basieren nicht auf wahren Begebenheiten. Die Regierungstruppe The Division hat allerdings ein echtes Vorbild: Das Stargate Project (via: Wikipedia ). In den USA haben CIA und US-Armee seit den 1970er Jahren versucht, das Potenzial möglicherweise übersinnlich begabter Menschen auszuloten. Das Ganze wurde 1995 eingestampft und "declassified", es ist also kein Geheimnis mehr, sondern ganz offiziell zugegeben worden.

Die Forschenden haben sich vor allem damit auseinandergesetzt, sogenanntes "remote viewing" voranzutreiben. Das bezeichnet die Idee, dass es möglich sein könnte, weit entfernte Ereignisse mit Hilfe der Kraft des eigenen Geistes beobachten zu können. Geklappt hat das aber natürlich nicht. Falls euch das alles irgendwie bekannt vorkommt: Der Film Männer, die auf Ziegen starren dreht sich um genau dieselbe Einheit.

Ihr wollt noch mehr abgefahrene Sci-Fi-/Fantasy-Action? Dann interessiert euch vielleicht der folgende Moviepilot-Artikel: Ein Umbrella Academy-Fan hat im Finale der Netflix-Serie einen peinlichen Fehler entdeckt, aber der hat nichts mit der kontroversen Story zu tun.



TV oder Stream: Wann und wo kommt Push?

Tele5 zeigt Push am heutigen Donnerstag, den 22. August um 20:15 Uhr. Der Film läuft bis um 22:25 Uhr und in der Nacht darauf wird eine Wiederholung um 23:50 Uhr ausgestrahlt.

Wollt ihr den Streifen mit Dakota Fanning und einem jungen Chris Evans lieber online streamen, geht das natürlich auch. Beispielsweise bei Apple TV, Amazon oder Google zum Kaufen oder Leihen. In einem Streaming-Abo ist Push aktuell nicht enthalten.

