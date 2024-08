Umbrella Academy-Fans haben einen riesigen Fehler im Netflix-Finale entdeckt – und der hat nichts mit der kontroversen Story zu tun

Das Netflix-Serienfinale von The Umbrella Academy holte nicht alle Fans ab. Wie sich herausstellt, war die Story aber nicht das einzige Problem. Das beweist ein amüsanter Filmfehler.

Das Serienfinale der Superheldenserie The Umbrella Academy ging Anfang August bei Netflix über die Bühne und spaltete nicht nur die Kritik, sondern ließ auch viele Fans etwas enttäuscht zurück. Die Drehbücher mit Storylines, die zum Teil sogar dem Cast zu viel wurden, stellten aber nicht das einzige Problem der Produktion dar, wie sich herausstellt.

The Umbrella Academy-Zuschauer bemerkt peinlichen Filmfehler auf Netflix

Ein Zuschauer teilte eine amüsante Entdeckung in den sozialen Medien (via Independent ) und erhielt damit eine Menge Aufmerksamkeit: "Ich sehe gerade die 4. Staffel von The Umbrella Academy und habe ein ganzes verdammtes Kameragestell auf dem Rücksitz während dieser Einstellung bemerkt". Aber seht selbst:

Nachdem sein Tweet viral die Runde machte, merkte der User noch an, dass er auch in der Filmindustrie arbeitet und behilflich hätte sein können: "Ich hätte die Kamera ganz einfach entfernen können. [...] Netflix, bitte heuert mich an!"

The Umbrella Academy: Eines der schlimmsten Serien-Finale aller Zeiten?

Vorsicht, Spoiler zum Finale von The Umbrella Academy!

Eine der Enttäuschungen der Fans bestand darin, dass die Hargreeves-Geschwister am Ende ihr Leben opfern, um den drohenden Weltuntergang abzuwenden. Einer, der das relativ sinnvoll fand, war Serienstar Elliot Page, der sich gesunderweise von Online-Diskussionen fernhält.

Netflix The Umbrella Academy

Dass es auch anders und vor allem besser geht, bewiesen in der Vergangenheit mehrere Serienenden, die wir hier im Streamgestöber-Podcast besprechen:

Podcast: Die 8 besten Serienenden aller Zeiten

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen wir über die besten Serienenden aller Zeiten. Mit dabei sind TV-Meilensteine wie The Wire, Six Feet Under und natürlich Die Sopranos.

Wir haben acht besondere Finalepisoden zusammengetragen, die ihre Serien zu einem würdigen Abschluss geführt haben. Manchmal lagen wir weinend auf dem Boden, manchmal konnten wir uns vor Lachen kaum halten. Bevor ihr euch in den Podcast stürzt, sei jedoch eine große Spoiler-Warnung ausgesprochen!