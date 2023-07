Heute im TV: Extrem unterhaltsamer Action-Thriller mit Chris Evans und Jason Statham, von dem es 4 (!) Remakes gibt

Heute kommt ein Star-besetzter Action-Thriller im TV, der eine richtig gute Story erzählt. So gut, dass sie gleich viermal neu aufgelegt wurde.

Vor 19 Jahren wusste Chris Evans noch nicht mal, wie man Avengers schreibt und Jason Statham hatte keine Ahnung, dass er irgendwann zur Fast-Familie von Vin Diesel gehören würde. Damals spielten die beiden Action-Stars in dem kleinen Genre-Reißer Final Call mit. Auch dabei: Superstar Kim Basinger. Am Donnerstagabend könnt ihr Final Call - Wenn er auflegt, muss sie sterben im TV sehen. Interessanterweise wurde dessen Geschichte später in gleich vier Remakes verarbeitet.

Worum geht es in Final Call und warum lohnt er sich?

Das ist einfach erklärt: Kim Basinger spielt "SIE" (Jessica) in dem deutschen Untertitel des Films ("Wenn ER auflegt, muss SIE sterben"). Chris Evans ist natürlich "ER" (Ryan) in diesem dramatischen Abhängigkeitsverhältnis. Jason Statham spielt den Gegenspieler Ethan.

Ryan bekommt in seinem Auto einen Telefonanruf von einer ihm unbekannten Frau, die sich mit angsterfüllter Stimme als Jessica vorstellt. Sie behauptet, von einer Gruppe von Männern entführt worden zu sein und bittet ihn panisch um Hilfe. Wie ernst die Situation ist, realisiert Ryan, nachdem er auf dem Telefon die Entführer hören kann. Er beschließt, der fremden Frau zu helfen.

Final Call entstand in einer Zeit, in der Handys zum normalen Alltagsgegenstand wurden. Der Film baut seine Story ganz auf der damals noch neuen Form der mobilen Kommunikation auf. Er bietet einfache, aber sehr effektive Spannung und teilweise rasante Action. Diese Kombination hat nicht ohne Grund die letzten 19 Jahre überstanden – und etliche Remakes nach sich gezogen.

Die unfassbare Remake-Flut nach Final Call

Knapp drei Jahre dauerte es, bis das erste Remake von Final Call erschien. Zwischen 2007 und 2009 kamen gleich vier Filme heraus, die den Plot des Films mehr oder weniger ähnlich adaptierten. Sie alle stammen aus dem asiatischen Raum:

Speed von Vikram Bhatt ist eine Bollywood-Variante (2007)

Hello stammt aus Malaysia (2007)

Connected von Benny Chan stammt aus Hongkong (2008)

Auch Risk von Riingo Banerjee stammt aus Indien (2009)

Wann genau läuft Final Call im TV?

Ihr habt zwei Gelegenheiten, den Thriller zu schauen: Tele 5 zeigt Final Call am Donnerstag um 20.15 Uhr. Die Wiederholung folgt am 14. Juli um 00.30 Uhr in der Nacht. In einer Flatrate zum Streamen ist der Film nicht verfügbar.

