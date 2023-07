Nur 20.000 Dollar eingespielt: Von Jason Stathams größtem Flop mit einem Marvel-Star habt ihr sicher noch nie was gehört

Jason Statham ist einer der größten Action-Stars in Hollywood. In den frühen Jahren seiner Karriere schlummert jedoch auch ein ungewöhnliches Liebesdrama, an das sich kaum noch jemand erinnern kann.

Moment, Jason Statham in einem Liebesdrama? Ist das nicht der Typ, der für harte Filme wie Crank bekannt ist? Statham gehört in Action-Kracher wie The Transporter, The Expendables und The Meg, wenn er nicht gerade im Fast & Furious-Franchise zwischen Vin Diesel und Dwayne Johnson herumgeschubst wird.

Ein Blick in Stathams Filmographie offenbart jedoch noch ganz andere Filme, zum Beispiel den 2005 erschienenen London – Liebe des Lebens?, in dem er zusammen mit Marvel-Star Chris Evans und Jessica Biel (Total Recall, Das A-Team) zu sehen ist. Trotz der großen Namen ist der Film inzwischen in Vergessenheit geraten.

London: Das vergessene Liebesdrama mit Chris Evans, Jessica Biel und Jason Statham spielt in einer Nacht

Die Geschichte des Films dreht sich um Syd (Chris Evans), der in seinem Leben feststeckt. Als er erfährt, dass seine Ex-Freundin London (Jessica Biel) die Stadt verlässt, setzt er alles daran, um ihr Herz zurückzuerobern. Zuerst ruft er jedoch seinen Dealer Bateman (Jason Statham) an, um sich Drogen und seelischen Beistand zu holen.

Hier könnt ihr den Trailer zu London – Liebe des Lebens? schauen:

London (2005) - Trailer (English)

Gemeinsam gehen die beiden auf Londons Abschiedsparty und ertränken ihre Sorgen in Alkohol. Syd hat keine Ahnung, wie er auf London zugehen soll, bevor sie New York für Los Angeles den Rücken kehrt. Nach und nach zweifelt er nicht nur an den Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hat, sondern auch an der Liebe.

London – Liebe des Lebens? war kein großer Erfolg. Lediglich 20.000 US-Dollar konnte der Film einspielen. Ein Grund dafür dürften die vielen negativen Kritiken gewesen sein. Bei dem Bewertungs-Aggregator Metacritic kommt das Liebesdrama nur auf 24 von 100 Punkten, bei Rotten Tomatoes sind es gerade mal 14 Prozent.

