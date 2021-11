Heute im TV: Extrem unterhaltsames Horror-Action-Blutbad mit MCU-Star

In Hänsel & Gretel: Hexenjäger ballert Marvel- und Avengers-Star Jeremy Renner reihenweise Hexen weg. VOX strahlt den blutigen Spaß heute im TV aus.

Seinen Hawkeye-Bogen tauscht Avengers-Star Jeremy Renner in Hänsel & Gretel: Hexenjäger gegen eine Schrotflinte. Im Film von Tommy Wirkola kommt die nicht gerade selten zum Einsatz, wenn sich Hänsel zusammen mit seiner Schwester Gretel (Gemma Arterton) durch Horden fieser Hexen ballert.

Mit dem bekannten Märchen der Brüder Grimm hat diese derbe Neuauflage, die VOX heute um 22:30 Uhr ausstrahlt, nur noch wenig gemeinsam. Statt Brotkrumen im Wald gibt es hier durchgeknallte Blutbäder mit platzenden Körpern.

Mit dem Avenger Hawkeye: In Hänsel & Gretel werden aus traumatisierten Kindern knallharte Erwachsene

Das berühmte Märchen dient auch als Grundlage der Handlung dieses Films. Gleich zu Beginn wird die Geschichte nochmal aufgerollt, in der die Geschwister Hänsel und Gretel im Wald ausgesetzt werden, wo sie ins Häuschen einer fiesen Hexe gelockt werden und die schließlich selbst in den Ofen schubsen.

Der Film von Genre-Spezialist Tommy Wirkola widmet sich nach dem Vorspann den erwachsenen Versionen der Kinder, die ihr Trauma zum brutalen Beruf gemacht haben. Bewaffnet mit Schrotflinte, Armbrust oder Kettensäge sind Hänsel und Gretel zu tödlichen Hexenjäger/innen geworden.

Als in Augsburg mehrere Kinder spurlos im Wald verschwinden, werden die Geschwister vom Bürgermeister (Rainer Bock) mit der Hexenjagd beauftragt. Dabei kommt ihnen der Sheriff Berringer (Peter Stormare) in die Quere, der Hänsel und Gretel nicht leiden kann.

Härter und blutiger als Marvel: Die Story ist in Hänsel & Gretel: Hexenjäger Nebensache

Worum es in dem Film geht, ist aber eh nicht so wichtig. Das Highlight von Hänsel & Gretel: Hexenjäger sind vielmehr die Actionsequenzen, für die mit Tommy Wirkola genau der richtige Regisseur hinter der Kamera ist. Vor diesem Film hat dieser zum Beispiel das irre Splatter-Fest Dead Snow gedreht, in dem Kettensägen gegen Nazi-Zombies zum Einsatz kommen.

Auch in Hänsel & Gretel: Hexenjäger konnte Wirkola seinen Stil einbringen, wodurch die Gefechte der Geschwister durchgeknallt wie brutal zelebriert werden und teilweise auch Splatter-Regionen streifen. Obwohl Jeremy Renner und Gemma Arterton ernst spielen, kommt der Film trotzdem nie zu derb daher.

Dafür ist Hänsel & Gretel: Hexenjäger dann doch zu cartoonhaft überzogen und wirkt inmitten der Gewaltorgien wie ein augenzwinkernder Spaß für alle Fans der humorvoll-härteren Gangart.

