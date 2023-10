Heute im TV: Fantasy-Fortsetzung, die einfach die Hauptfigur aus dem ersten Teil rauswirft und damit komplett untergegangen ist

Eine der seltsamsten Fantasy-Reihen der vergangenen Jahre geht auf eine extrem beliebte Märchen-Geschichte zurück. Im zweiten Teil wurde die Hauptfigur aber komplett ausgeklammert.

Vor elf Jahren startete mit Snow White and the Huntsman eine düstere Neuerfindung des Märchen-Klassikers Schneewittchen in den Kinos. Kristen Stewart stürzte sich darin in ein episches Fantasy-Abenteuer, das sich mehr am Bombast der Herr der Ringe-Filme als an der verträumten Disney-Version orientiert.

In der Fortsetzung, The Huntsman & The Ice Queen, fehlt von Stewarts Schneewittchen jedoch jegliche Spur. Um aus dem Stoff eine Filmreihe zu machen, wurde der Fokus auf den von Chris Hemsworth verkörperten Jäger Eric gelegt. Heute Abend könnt ihr den Film, der mit drei weiteren Hollywood-Stars aufwartet, im Fernsehen schauen.

Chris Hemsworth vs. Kristen Stewart: Der Huntsman verdrängt Snow White aus ihrer eigenen Fantasy-Reihe

The Huntsman & The Ice Queen ist sowohl Prequel als auch Sequel. Die Geschichte umkreist die Ereignisse des Originals. Neben Hemsworth kehrt Charlize Theron als böse Königin Ravenna zurück. Darüber hinaus lernen wir ihre Schwester Freya (Emily Blunt) und die unerschrockene Kriegerin Sara (Jessica Chastain) kennen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Huntsman & The Ice Queen schauen:

The Huntsman & The Ice Queen - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die große Umstrukturierung der Fantasy-Reihe hatte keinen Erfolg: Bei einem Budget von 115 Millionen US-Dollar (ohne Marketingkosten) konnte The Huntsman & The Ice Queen nur 165 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielen und gilt damit als Flop. Nicht zuletzt brachte es der Vorgänger auf fast 400 Millionen US-Dollar.

Dennoch haben sich die kreativen Köpfe eine Hintertür offengelassen. Dank einer Post-Credit-Szene am Ende des zweiten Teils besteht die Möglichkeit, die Geschichte eines Tages doch noch fortzusetzen. Allerdings sollten wir uns keine allzu großen Hoffnungen auf die Rückkehr von Kristen Stewart und Co. machen.

Wann läuft The Huntsman & The Ice Queen im TV?

The Huntsman & The Ice Queen läuft heute Abend, am 28. Oktober 2023, um 20:15 Uhr auf VOX. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:30 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntag, dem 29. Oktober 2023, um 14:55 Uhr auf VOX. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Netflix im Abo streamen.

