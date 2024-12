Heute im TV: Fantasy-Marathon mit 3 Filmen einer legendären Anime-Saga, die seit über 30 Jahren verzaubert

Für Anime-Fans gibt es heute schon im Fernsehen eine große Fantasy-Bescherung. Im Free-TV läuft ein Sailor Moon-Marathon mit allen drei Filmen aus den 90ern.

Bei Netflix ging dieses Jahr mit Sailor Moon Cosmos der Abschluss des Sailor Moon-Reboots online, das mit Sailor Moon Crystal begann. Hardcore-Fans schwören aber auf die klassische 90er Jahre-Version des Animes, der damals parallel zum Original-Manga von Naoko Takeuchi produziert wurde.

Zur Originalserie wurden damals auch drei Anime-Kinofilme für die Staffeln 2 bis 4 (R, S und SuperS) produziert, die heute im Rahmen eines großen Sailor Moon-Marathons im Fernsehen laufen. Besonders einer davon passt hervorragend in die Weihnachtszeit!

Sailor Moon R: Gefährliche Blumen

In Sailor Moon: Gefährliche Blumen taucht ein mysteriöser Mann aus Mamorus Vergangenheit auf, der sich als Fiore vorstellt und von einem Versprechen redet, das er Bunnys Freund einst gegeben hat. Bald schon bekommen es Sailor Moon und die anderen Sailorkriegerinnen mit den floralen Monster-Scherginnen des eifersüchtigen Alien-Schurken zu tun, der Mamoru kurzerhand auf einen erdnahen Kometen entführt. Die Sailorkriegerinnen nehmen die Verfolgung auf und müssen bald nicht nur Mamoru, sondern die gesamte Welt vor einem blumigen Untergang retten.

Fun Fact: Regisseur Kunihiko Ikuhara betreute danach die 3. Staffel von Sailor Moon und schuf später seinen eigenen Magical Girl-Anime mit lesbischen Heldinnen, die an Sailor Uranus und Neptun angelehnt waren – Revolutionary Girl Utena.

Sailor Moon S: Schneeprinzessin Kaguya

In Sailor Moon: Schneeprinzessin Kaguya will eine eiskalte Schurkin die Erde in ihre frostige Planetensammlung aufnehmen, verliert aber ein Fragment ihres magischen Kometen. Dieses wird vom Astronomen Kakeru aufgelesen, der Bunnys Katze Luna das Leben rettet und durch den Einfluss des Kristalls immer schwächer wird. Während die Sailorkriegerinnen es mit den unterkühlten Unterlingen der Schneeschurkin aufnehmen (und Tuxedo Mask einen denkwürdigen Auftritt als Weihnachtsmann hinlegt), versucht Luna, den Mann zu retten, in den sie sich verliebt hat – und erlebt dank der Magie des Silberkristalls ein Weihnachtswunder.

Fun Fact: Die Schurkin des Films wurde nach einer der ältesten japanischen Erzählungen benannt. Sie dreht sich um eine Prinzessin vom Mond, die auf der Erde aufwächst und von mehreren Männern umgarnt wird, ehe sie in ihre Heimat zurückkehrt. Studio Ghibli-Regisseur Isao Takahata adaptierte die Story als Anime Die Legende der Prinzessin Kaguya.

Sailor Moon SuperS: Reise ins Land der Träume

In Sailor Moon: Reise ins Land der Träume wird Bunnys zukünftige Tochter Chibi-usa mit anderen Kindern per Musik auf ein mysteriöses Schiff verschleppt – Rattenfänger von Hameln-Style. Das fliegende Gefährt soll sie ins Reich von Königin Badiane bringen, die Kinder Matrix-mäßig in Traumsärge sperrt, in denen sie nur noch in einer Traumwelt leben. Nur mit Mühe kommen die Sailorkriegerinnen und Tuxedo Mask gegen die Bonbon-Bösewichte von Badiane an. Unterstützung erhalten sie von einem elfenhaften Jungen namens Peruru, mit dem Chibi-usa sich zuvor angefreundet hatte.

Fun Fact: In japanischen Kinos lief der Film zusammen mit einem etwa 15-minütigen Special, dessen Titel übersetzt Sailor Moon SuperS Zusatz: Amis erste Liebe lautet. Es ist ein Einzelabenteuer für Sailor Merkur und wurde nie in Deutschland gezeigt.

Wann und wo sind die Sailor Moon-Filme im TV zu sehen?

Die drei klassischen Sailor Moon-Filme sind am Montag, den 23. Dezember 2024 zur Primetime bei sixx zu sehen – und zwar folgendermaßen:

20:15 Uhr - Sailor Moon R

21:25 Uhr - Sailor Moon S

22:40 Uhr - Sailor Moon SuperS

Alle drei Anime-Filme gehen ohne Werbung jeweils eine Stunde und werden im Anschluss an die Marathon-Ausstrahlung sofort bis tief in die Nacht wiederholt. Gezeigt wird die deutsche Synchronfassung.