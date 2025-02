Heute im TV: Fast 3-stündiges Kriegsfilm-Meisterwerk, dessen unvergessliche Eröffnung allein 12 Millionen Dollar kostete

Bei Kabel eins läuft am Sonntag das Kriegsfilm-Meisterwerk Der Soldat James Ryan. Der Klassiker von Steven Spielberg entfesselt eine Eröffnungssequenz, die wochenlang mit Kosten über 10 Millionen Dollar gedreht wurde.

Zu den vielen Meisterwerken in der Karriere von Steven Spielberg zählt auch das intensive Kriegsfilm-Epos Der Soldat James Ryan. Der Blockbuster beeinflusste die Darstellung des Unbeschreiblichen im Kino und überwältigt schon mit der Eröffnungssequenz auf Omaha Beach. Am Sonntagabend läuft Der Soldat James Ryan im TV.

Die Eröffnung von Der Soldat James Ryan war so aufwendig wie ein eigener Film

Spielbergs Film ist von einer wahren Begebenheit inspiriert und erzählt die Geschichte von Captain John Miller (Tom Hanks) und seinen Soldaten, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Frankreich hinter feindliche Linien geschickt werden. Hier sollen sie den Fallschirmspringer James Ryan (Matt Damon) finden und lebend in Sicherheit bringen.

Direkt zu Beginn entfesselt Spielberg mit der Invasion der Normandie am 6. Juni 1944 die Hölle auf Erden. Die Unmittelbarkeit des grausamen Kriegs-Chaos war selten so spürbar wie im Auftakt von Der Soldat James Ryan.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Der Soldat James Ryan:

Der Soldat James Ryan - Trailer (Deutsch)

Zwei bis drei Wochen dauerte alleine der Dreh dieser Omaha Beach-Sequenz. Insgesamt 12 Millionen Dollar des ca. 65 bis 70 Millionen Dollar teuren Films verschlang die Eröffnung, was sich auszahlte. Bis heute ist Der Soldat James Ryan vor allem für diesen intensiven Auftakt so legendär.

Die Auftaktszene des Spielberg-Meisterwerks war mit ihrer erschütternden Wirkung so intensiv, dass dass das U.S. Department of Veterans Affairs (Amt für Veteranen-Angelegenheiten) eine Hotline einrichtete, um Kriegsveteranen beim Umgang mit dem Film zu helfen. Mehr als 100 Anrufe sollen dort eingegangen sein.

Wann und wo läuft Der Soldat James Ryan im TV?

Steven Spielbergs Kriegsfilm-Epos läuft am 16. Februar 2025 um 23:10 Uhr bei Kabel eins. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Der Soldat James Ryan aktuell auch im Netflix-Abo streamen.

