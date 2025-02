Heute im TV: Fast vergessener Sci-Fi-Blockbuster mit einer richtig guten Idee

Heute Abend könnt ihr einen aufregenden, inzwischen aber gar nicht mehr so bekannten Sci-Fi-Film im Fernsehen schauen, der mit großen Stars und einer ziemlich düsteren Geschichte daherkommt.

Wenn es um überzeugende Dystopien im Kino geht, ist Andrew Niccol stets eine gute Anlaufstelle. Mit Gattaca brachte er vor 25 Jahren einen überaus faszinierenden Science-Fiction-Film auf die Leinwand, der zwischen beklemmenden und romantischen Tönen schwankte. 2011 lieferte er den fesselnden Sci-Fi-Thriller In Time ab.

Nachdem Niccol in Gattaca eine Zwei-Klassen-Gesellschaft untersucht hat, wartet auch In Time mit einer spannenden Prämisse auf, die das Bild von einer extrem düsteren Zukunft zeichnet: Lebenszeit ist zur kostbarsten Währung worden. Wer über 25 Jahre alt ist, muss um jede weitere Sekunde seines Lebens kämpfen.

In Time im TV: Wenn Lebenszeit zur neuen Währung wird

In der Welt, die wir in In Time kennenlernen, hat es die Menschheit geschafft, den natürlichen Alterungsprozess zu stoppen, um der Überbevölkerung auf der Erde entgegenzuwirken. Jetzt müssen die Menschen selbst für Kleinigkeiten wie einen Kaffee mit ihrer kostbaren Lebenszeit bezahlen – und von dieser gibt es nicht mehr viel.

Hier könnt ihr den Trailer zu In Time schauen:

In Time - Trailer (Deutsch)

Im Mittelpunkt der Geschichte findet sich Justin Timberlake als einfacher Arbeiter, der verzweifelt versucht, seinem (zeitlich begrenzten) Schicksal zu entkommen. Darüber hinaus gehören Amanda Seyfried, Cillian Murphy, Olivia Wilde und Alex Pettyfer zum stargespickten Cast des Films, der 109 Minuten fesselt.

Wie schon bei Gattaca erweitert Niccols geschickt Bilder unserer Gegenwart mit leichten futuristischen Modifizierungen, etwa technologisch fortschrittlichen Gadgets oder digitalen Anzeigen. Die Zukunftsvision, durch die wir hier jagen, fühlt sich zum Greifen nahe an, was das grundlegende Gedankenspiel gleich eine Spur aufwühlender macht.

Sci-Fi-Empfehlung: Wann läuft In Time im TV?

In Time läuft heute Abend am 13. Februar 2025 um 23:00 Uhr auf VOX. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 01:10 Uhr. Die Wiederholung folgt am Samstag um 22:45 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ im Streaming-Abo schauen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im April 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.