Heute im TV: Fast vergessener Sci-Fi-Film von Katastrophen-Meister Roland Emmerich, der so schlecht ankam, dass er in die USA auswanderte

Sechs Jahre vor Independence Day drehte Roland Emmerich Moon 44, der am Dienstagabend im TV läuft. Der Sci-Fi-Blockbuster kam damals so schlecht an, dass er den Regisseur aus Deutschland vertrieben hat.

Fast jeder Film-Fan kennt Roland Emmerich-Blockbuster wie Independence Day oder The Day After Tomorrow. Zu den unbekannteren Werken des Katastrophen-Meisters zählt der frühe Sci-Fi-Blockbuster Moon 44, der am Dienstagabend um 22:00 Uhr auf NITRO ausgestrahlt wird. Damals kam der in Deutschland gedrehte Film so schlecht an, dass Emmerich lieber nach Hollywood flüchtete und in den USA weiterdrehte.

Roland Emmerich verließ Deutschland gekränkt wegen Sci-Fi-Misserfolg

Die Handlung des Sci-Fi-Films spielt im Jahr 2038 und dreht sich darum, dass die Rohstoffe auf der Erde aufgebraucht sind. Darum ist im Weltraum ein Krieg um die wertvollen Ressourcen ausgebrochen. Auf dem Planeten Moon 44 werden Förderroboter eingesetzt, die von Häftlingen beschützt werden. Als einige der Maschinen verschwinden, soll der verdeckte Agent Felix Stone (Michael Paré) den Vorfall aufklären. Dabei gerät er zwischen die Fronten einer Verschwörung.

Seinen Sci-Fi-Blockbuster drehte Emmerich damals englischsprachig in Deutschland. Große Aufmerksamkeit erzielte er mit dem 1990 veröffentlichten Film aber noch nicht. Auf Rotten Tomatoes gibt es nur fünf Kritiken zu Moon 44, die alle negativ sind.

In einem WELT-Artikel zur Entstehung des Films steht, dass Emmerich von der schlechten Rezeption zu Moon 44 so gekränkt war, dass er seine deutsche Heimat Sindelfingen verließ, um in Hollywood Fuß zu fassen. Mit späteren Erfolgen wie Independence Day ist ihm das schließlich gelungen.

