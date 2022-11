Nach gewaltigsten Sci-Fi-Orgien: Einer der größten Blockbuster-Regisseure verkündet Karriere-Ende

Independence Day-Macher Roland Emmerich will seine Karriere beenden. Nach seinem letzten Sci-Fi-Flop will er nur noch einen Film machen.

Der Name Roland Emmerich steht wie kaum ein zweiter für Sci-Fi-Blockbuster und ist mit dem Katastrophen-Genre fast synonym. Der Macher von Filmen wie Independence Day und The Day After Tomorrow will jetzt aber den Seismografen an den Nagel hängen. Sein nächster Film soll zugleich sein letzter werden. Und dessen Thema steht schon fest.

Nach gewaltigem Sci-Fi-Flop: Warum hört Roland Emmerich auf?

Das verkündete er in einem BILD -Interview, aus dem die Süddeutsche zitiert:

Der nächste Film ist mein letzter. [...] Ich stelle mir die Frage, ob es irgendwann eine Zeit geben wird, in der Menschen nicht mehr in dem Land leben können, in dem sie geboren wurden – wegen Hitze, wegen Wasserknappheit, wegen Hunger. Der einzige Weg, die Menschen wachzurütteln, ist in meinen Augen, wenn sie sich vor etwas ganz schrecklich fürchten.

Dazu soll offenbar Emmerichs neuer Film dienen, der dem Vernehmen nach wie viele seiner Werke ein Katastrophenfilm wird. Die Entscheidung des Regisseurs zum Ausstieg mag damit zusammenhängen, dass seit 2012 keine seiner Regiearbeiten als Kino-Erfolg gewertet werden kann. Sein letzter Sci-Fi-Film war ein besonders brutaler Flop an den Kinokassen.

Ob damit auch seine Karriere als Produzent und Drehbuchautor ein Ende findet, ist nicht bekannt. Laut dem Hollywood Reporter arbeitet er an einer TV-Serie und möchte gerne Stoffe über spanische Eroberer und Marilyn Monroe verfilmen.

Was haltet ihr von Emmerichs Entscheidung?