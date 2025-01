Heute im TV: Fesselnder Action-Thriller mit Jennifer Lawrence, der nichts für schwache Nerven ist

Mit drastischen Bildern zeigt uns Jennifer Lawrence die tödliche Kunst der Verführung. Der packende Spionage-Thriller erzählt vom ganz persönlichen Kampf einer Agentin und läuft heute im TV.

Jennifer Lawrence war schon in so ziemlich jedem Genre zu sehen, vom Psycho-Horror-Trip mother! bis hin zur Dystopie Die Tribute von Panem. Mit Red Sparrow deckt sie den Spionage-Thriller ab. Unter der Regie von Catching Fire-Regisseur Francis Lawrence gibt sie eine fesselnde Darbietung als Geheimagentin, die ihr einiges abverlangte.

Sat 1. zeigt den spannenden Film heute im TV.

Gelungener Spionage-Thriller mit Jennifer Lawrence: Red Sparrow im TV

Die jungen Primaballerina Dominika (Lawrence) steht nach einem Unfall vor dem Nichts. Ohne Einkommen kann sie auch nicht ihre schwerkranke Mutter mit kostspieligen Medikamenten versorgen und so lässt sie sich aus der Not heraus zur russischen Geheimagentin ausbilden. Schon bald soll sie über den CIA-Agenten Nathaniel Nash (Joel Edgerton) die Identität eines amerikanischen Maulwurfs innerhalb des russischen Geheimdienstes in Erfahrung bringen.

Ungewohnt brutal und mit expliziten Bildern inszeniert Francis Lawrence den Spionage-Thriller, der vor allem von der Entmenschlichung erzählt. Dabei muss die von Lawrence gespielte Dominika einiges über sich ergehen lassen: Vergewaltigung, Folter, Demütigungen und die ständige Konfrontation mit dem Tod. In einem Geschäft, wo der Körper der Frau zur Waffe wird, scheint es unmöglich, seine Persönlichkeit nicht zu verlieren. Der Fokus auf die Gefühlswelt macht Red Sparrow so einzigartig und packend.

Jennifer Lawrence stand vor großen Herausforderungen

Lawrence musste für ihre Rolle in Red Sparrow nicht nur das Tanzen lernen, sondern sich auch einen glaubhaft russischen Akzent aneignen. "Ich habe mich auch wirklich selbst herausgefordert auf eine Art, die ich zuvor noch nicht erlebt hatte", sagte die Schauspielerin 2018 auf der Premiere des Films (via Variety ). Noch schwieriger dürften die sexuellen und gewalttätigen Szenen des Films gewesen sein.

Lawrence lobte jedoch das professionelle Umfeld und die akribische Vorbereitung durch Francis Lawrence, der nie einen Hehl daraus machte, wie herausfordernd die Rolle und die drastischen Szenen werden würde. Letzten Endes habe der Film der Schauspielerin geholfen, mit dem Skandal um ihre 2014 geleakten Nacktbilder umzugehen und mental stärker hervorzutreten.

Die Arbeit hat sich wahrlich gelohnt, denn die Kritiken fielen überwiegend positiv aus. Gerade Lawrence Leistung wird hervorgehen, wie bei Owen Gleiberman von Variety :

In diesem Film zeigt uns Jennifer Lawrence, was es heißt, ein Filmstar zu sein. [...] in jeder Szene bringt sie verschiedenste Stimmungen zum Einsatz, was die Zuschauenden stets auf die nächste Enthüllung hinfiebern lässt. Wir sind auf ihrer Seite, aber wir sind vielmehr auch in ihrem Kopf. Auch wenn (oder gerade weil) mit uns gespielt wurde.

Red Sparrow bei Prime * und Disney+ * streamen

Wann läuft Red Sparrow mit Jennifer Lawrence im TV?

Sat.1 zeigt den spannenden Agenten-Thriller am heutigen Sonntag, den 5. Januar 2025 um 22:55 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf den 7. Januar um 00:35 Uhr. Wer Red Sparrow im Fernsehen verpasst hat, kann ihn im Abo von Prime oder Disney+ streamen.

