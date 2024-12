Heute im TV: Gangster-Meisterwerk mit einem der größten Schauspieler aller Zeiten

Für unseren heutigen TV-Tipp haben sich zwei echte Meister ihrer Klassen zusammengetan: Das Scarface-Dreamteam schlägt erneut mit einem Gangster-Epos zu.

Scarface hat den Gangsterfilm geprägt wie kaum ein anderer Genre-Streifen. Für Carlito's Way sind Regisseur Brian De Palma und Ausnahmeschauspieler Al Pacino noch einmal zusammengekommen. Ihr könnt euch das zweite Gangster-Meisterwerk der beiden Leinwand-Größen heute Abend im TV ansehen.

Darum geht's in Carlito's Way, unserem heutigen Gangsterfilm-TV-Tipp

Carlito Brigante (Al Pacino) sollte eigentlich 30 Jahre lang im Gefängnis schmoren. Sein Freund und Anwalt Dave Kleinfeld (Sean Penn) sorgt allerdings dafür, dass er nach nur fünf Jahren wieder auf freiem Fuß ist. Der ehemalige Gangster will es dieses Mal auf ehrliche Art und Weise schaffen, sich seinen Traum vom Leben auf den Bahamas zu erfüllen.



Doch das Gangsterleben kann man nicht so leicht hinter sich lassen, wie Carlito sich das wünscht. Sein Cousin Guajiro (John Ortiz) überredet ihn dazu, den jungen Mann zu einem Drogendeal zu begleiten, der kolossal schiefläuft. Aber da fangen die Probleme von Carlito gerade erst an, der immer stärker in die Welt des Verbrechens hineingezogen wird.

In Carlito's Wy treffen zwei echte Legenden des Gangsterfilms erneut aufeinander: Brian De Palma und Al Pacino

Wer Scarface gesehen hat, weiß, wie fruchtbar die Mischung dieser beiden Männer sein kann – und was für ein wuchtiges Gangster-Epos daraus entsteht, wenn alles passt. Zehn Jahre später versuchte es das Dreamteam nochmal und lieferte mit Carlito's Way den nächsten Klassiker des Genres ab.

Der funktioniert allerdings komplett anders als Scarface und das spiegelt sich vor allem in der von Al Pacino grandios verkörperten Hauptfigur Carlito Brigante. Ganz anders als Tony Montana haben wir es hier nicht mit einem Größenwahnsinnigen im Drogenrausch zu tun, sondern mit einer gebrochenen Figur, die eigentlich endlich nur ehrlich bleiben und sich selbst aus dem Sumpf des Verbrechens herausziehen will.

Seid ihr jetzt auf den Geschmack gekommen, können wir euch einen anderen Streifen empfehlen, der in eine ähnliche Kerbe schlägt, auch wenn er kein Epos ist und deutlich intimer ausfällt: Bei Disney+ gibt's einen richtig guten Tom Hardy-Thriller, der leider viel zu unbekannt ist.



TV oder Stream: Wann und wo kommt Carlito's Way?

Carlito's Way wird am heutigen Montag, den 9. Dezember 2024 um 23:30 Uhr auf One gezeigt.

Selbstverständlich lässt sich der Gangsterfilm aber auch streamen, und zwar bei Amazon, Apple TV oder Google beziehungsweise YouTube. In einer Streaming-Flatrate mit Abo ist das Brian De Palma-Meisterwerk aktuell nicht enthalten.

