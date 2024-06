Heute im TV: Genialer Fantasy-Film über eine mysteriöse Mordserie, die euch das Blut in den Adern gefrieren lässt

Nach dem Portugal EM-Spiel gibt es einen der besten Fantasy-Horror-Filme der 90er im TV. Disney verfilmte die Gruselstory zunächst als Zeichentrickfilm, bis Tim Burton diese geniale Version inszenierte.

Es gibt einige erfolgreiche Hollywood-Duos und Tim Burton und Johnny Depp sind eines davon. Bereits in acht Filmen arbeiteten der Regisseur und der Schauspieler zusammen. Sleepy Hollow ist ihr dritter gemeinsamer Film und gehört zu den erfolgreichsten Fantasy-Horrorfilmen der 90er Jahre. Heute läuft er nach dem Portugal EM-Spiel im TV.

Darum geht es im 90er Jahre Fantasy-Horror Sleepy Hollow

Der Polizist Ichabod Crane (Depp) ist ein Mann der Wissenschaft und hat für Aberglaube und Legenden nichts übrig. Mit seinen fortschrittlichen Methoden wird er von New York in das abgelegene Städtchen Sleepy Hollow geschickt, um einen Serienmörder zu fangen. Die Bewohner:innen sind davon überzeugt, dass dahinter der Geist des kopflosen Reiters steckt. Ichabods Glaube an die Wissenschaft wird schon bald auf eine harte Probe gestellt.

Constantin Johnny Depp als Mann der Wissenschaft in Sleepy Hollow

Ichabod aus Sleepy Hollow gehört zu Johnny Depps besten Rollen

Tim Burtons Sleepy Hollow basiert lose auf der Erzählung The Legend of Sleepy Hollow von Washington Irving. Die 1820 erschienene Geschichte wurde bereits mehrfach verfilmt, unter anderem als Walt Disney-Zeichentrickfilm Die Abenteuer von Ichabod und Taddäus Kröte aus dem Jahre 1949. Auch der düstere Cartoon spielt gekonnt mit der Frage, ob der kopflose Reiter tatsächlich existiert oder nur dem Aberglaube der Dorfbewohner:innen entstammt.



In Burtons bildgewaltigem Fantasy-Horror muss sich Johnny Depp dem Bösen stellen und liefert damit "eine seiner besten Rollen" ab, wie es in der Kritik von Filmstarts heißt. Weiter heißt es:

Burton zeigt in Ansätzen eine Art von Kino, in der er den Zuschauer in einen Zustand der Unschuld versetzt, so als sehe er das Schuld-Werden als einen Sprung aus dem paradiesischen, kindlichen Zustand zum ersten Mal. Er zeigt den Menschen als lebenden Zombie.

Johnny Depp kehrt zurück zum Fantasy-Film in kontroverser Rolle

Auch in unserer Community kommt Sleepy Hollow gut an und erhält eine Bewertung von 7 Punkten und landet außerdem auf Platz 2 der besten Historischen-Fantasy-Filme. Künftig kehrt Johnny Depp zurück zum Fantasy-Genre und der Frage, was Gut und Böse sind. Unter der Regie von Terry Gilliam soll der Schauspieler in die Rolle des Teufels schlüpfen. Das kontrovers klingende Filmprojekt soll jedoch deutlich lustiger werden als Sleepy Hollow.



Sleepy Hollow * bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen

Wann läuft Sleepy Hollow mit Johnny Depp im TV?

Nach dem Portugal EM-Spiel läuft am heutigen Mittwoch, den 26. Juni um 23:00 Uhr der gruselige Fantasy-Film auf kabel eins. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Sleepy Hollow auf Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.