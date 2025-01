Heute im TV: Genialer Film mit Tarantino-Liebling, der 80 Minuten lang perfekt unterhält

Es müssen nicht immer Explosionen und Verfolgungsjagden sein, auch mit Dialogen lässt sich ein wahres Feuerwerk veranstalten. Den Beweis dafür liefert unser heutiger TV-Tipp mit einem Tarantino-Star.

Knackige 80 Minuten Laufzeit können absolut ausreichen, um einen formvollendeten Film abzuliefern. Das perfekte Beispiel dafür ist die unglaublich witzige Satire Der Gott des Gemetzels von Oscarpreisträger Roman Polanski (Der Pianist) aus dem Jahr 2011, die heute am späten Abend im TV gezeigt wird. Freund:innen von bissigen Wortgefechten und pointierter Schauspielkunst sollten dieses höchst kurzweilige Vergnügen mit Quentin Tarantino-Star Christoph Waltz auf keinen Fall verpassen.

TV-Tipp Der Gott des Gemetzels: Darum geht es im Film

Das Ehepaar Alan (Waltz) und Nancy Cowan (Kate Winslet) wird von den Longstreets (Jodie Foster und John C. Reilly) in deren Brooklyner Wohnung empfangen. Der Grund: Sie wollen einen gewalttätigen Vorfall zwischen ihren jeweiligen Söhnen klären, der mit zwei abgebrochenen Zähnen des Cowan-Sprösslings endete.

Schnell kommt es jedoch zu ersten Uneinigkeiten bezüglich des genauen Tathergangs und dessen Einordnung. Schnippische Wortwechsel schaukeln sich plötzlich zu einem handfesten Streitgespräch hoch, in dem die Mauern des Anstandes bröckchenweise in sich zusammenfallen. Die Rauferei ihrer Kinder ist bald nur noch Nebensache, stattdessen fliegen gegenseitige Anschuldigungen durch den Raum, die die wahre Natur aller Beteiligten gnadenlos offenlegen.

Tarantino-Star Waltz, Winslet, Foster: Bitterböses Kammerspiel mit voller Oscar-Starpower

Der Gott des Gemetzels basiert auf dem gleichnamigen französischen Theaterstück von Yasmina Reza, das später auch für den Broadway adaptiert wurde. Polanski holte sich für seine kongeniale Verfilmung ein erstklassiges Schauspiel-Quartett vor die Linse, das mit Tarantino-Liebling Christoph Waltz (Django Unchained), Kate Winslet (Der Vorleser) und Jodie Foster (Das Schweigen der Lämmer) gleich drei Oscargewinner:innen vereint. Und auch der immerhin einmal nominierte John C. Reilly (Chicago) muss sich vor seinen Kolleg:innen absolut nicht verstecken.

Das Vierergespann brilliert darstellerisch auf allerhöchstem Niveau und spielt sich praktisch gegenseitig an die Wand. Das Drehbuch versorgt die Stars dabei im Minutentakt mit punktgenauen Dialogen, die die Heuchelei einer angeblich zivilisierten und rationalen Mittelschicht entlarven. Genussvoll lässt Polanski die Fassaden der angeblich so vernünftigen Erwachsenen stetig fallen, bis diese sich am Ende dieser messerscharfen Kammerspiel-Satire vollständig als unreife und unsichere Individuen entpuppt haben.

Wann läuft Der Gott des Gemetzels im TV?

Das 80-minütige Dialog-Feuerwerk Der Gott des Gemetzels läuft heute Abend am 30. Januar um 23.15 Uhr auf ZDFneo. Eine Wiederholung zeigt der Sender zwar nicht, allerdings steht der Film direkt nach der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek kostenlos auf Abruf bereit.

Alternativ gibt es die starbesetzte Satire bei Amazon Prime und Co. zum Kaufen oder Leihen.