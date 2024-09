Heute im TV: Genialer Sci-Fi-Film, der so gut ist, dass ihn viele für echt gehalten haben

Viele Sci-Fi-Filme erkennt man auf den ersten Blick als total unrealistisch oder pure Fantasie. Bei diesem spannenden Werk hier sieht das aber ganz anders aus.

In unzähligen Sci-Fi-Filmen sind die futuristischsten Dinge zu sehen. In Der Marsianer wirkt hingegen alles so, als könnte es sich wirklich genauso zugetragen haben. Mit der Ausnahme davon, dass der Film eben auf dem Mars spielt. Aber das hat zum Kinostart einige Menschen nicht davon abgehalten, zu glauben, dass das alles echt wäre. Heute kommt der Film im TV.

Darum geht's in Der Marsianer - Rettet Mark Watney, einem echten Sci-Fi-Juwel im TV



Mark Watney (Matt Damon) bleibt als einziger Überlebender allein auf dem Mars zurück. Die anderen Mitglieder seiner Expedition mussten ihre Mission abbrechen. Sie hielten den Wissenschaftler für tödlich verletzt und somit unrettbar verloren. Aber der Marsianer gibt nicht auf und setzt alles daran, zu überleben.

So gelingt es ihm mit der Zeit sogar, Nahrung und Sauerstoff herzustellen und sich mehr oder weniger häuslich auf dem roten Planeten einzurichten. Last, but not least bricht Mark Watney zu seiner eigenen Rettungsmission auf, die ihn viele tausend Kilometer durch die Einöde der wohl lebensfeindlichsten Umgebung überhaupt führt.



Wieso Der Marsianer von manchen Menschen für echt gehalten wurde

Hier seht ihr keine Lichtschwerter, Laserwaffen oder Todessterne und auch keine intergalaktischen Reisen durchs All oder Außerirdische. Stattdessen bekommen wir in Der Marsianer höchst bodenständige, sehr realistische Sci-Fi in einer nahen, plausiblen Zukunft serviert.

Bereits beim Schreiben der Buchvorlage hat sich Andy Weir viele Jahre Zeit genommen, um alles möglichst genau zu recherchieren und ein entsprechend realistisches Werk zu fabrizieren.

Das wurde beim Ridley Scott-Film fortgesetzt, der sogar in Kooperation mit der NASA entstanden ist. Dazu kam noch die Aufmachung der Werbekampagne samt Fokus auf den Hauptcharakter und fertig war die Grundlage dafür, dass einige Der Marsianer für echt hielten.

The Martian - Viral Clip Ares 3 Farewell (English) HD

Deutlich unrealistischer geht es bekanntermaßen bei Star Wars zu – auch wenn manche Fans die Filme und Serien gar nicht erst als Sci-Fi, sondern als Weltraummärchen klassifizieren würden. Wie dem auch sei: In weniger als drei Monaten führt Star Wars eine völlig neue Art von Jedi ein.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Der Marsianer - Rettet Mark Watney?

Wollt ihr euch den Ausnahme-Sci-Fi-Film im TV ansehen, habt ihr dazu am heutigen Sonntag, den 22. September ab 20:15 Uhr auf Sat.1 die Gelegenheit. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht zum Montag um 1:35 Uhr.

Ihr könnt den Film auch online streamen, zum Beispiel mit einem Disney+-Abo. Ansonsten steht Ridley Scotts Der Marsianer aber auch bei Video on Demand-Plattformen wie MagentaTV oder Amazon zur Verfügung.

