Star Wars führt eine völlig neue Art von Jedi ein – und das in weniger als 3 Monaten

Die Star Wars-Serie Skeleton Crew kündigt sich mit einer spannenden Veränderung für die weit entfernte Galaxis an. Offenbar werden wir eine neue Art von Jedi kennenlernen.

Nach The Acolyte erwartet uns dieses Jahr eine zweite Realserie aus dem Star Wars-Universum. Anfang Dezember starten die Abenteuer der Skeleton Crew bei Disney+. Nachdem bereits ein Trailer sowie diverse Bilder veröffentlicht wurden, gibt es nun neue Information, die uns ein genaueres Bild der Serie verschaffen.

Das Magazin Entertainment Weekly hat ein Feature veröffentlicht, das mit spannenden Details aufwartet und uns den ersten Blick auf Jaleel Whites Star Wars-Figur gewährt. Der US-amerikanische Schauspieler wurde als Steve Urkel in der Sitcom Alle unter einem Dach bekannt. Jetzt mischt er als Bösewicht die Sternensaga auf.

Das ist aber noch nicht alles.

Skeleton Crew wartet mit jeder Menge zwielichtiger Star Wars-Figuren und einer neuen Art von Jedi auf

Laut Entertainment Weekly beleuchtet Skeleton Crew eine Gruppe von Figuren, die im Live-Action-Sektor der weit entfernten Galaxis bisher kaum auftauchen: Pirat:innen! In der 3. Staffel von The Mandalorian spielten diese bereits eine Rolle. Jetzt werden sie noch mehr in den Mittelpunkt der Geschichte gerückt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Skeleton Crew schauen:

Skeleton Crew - S01 Trailer (Deutsch) HD

Skeleton Crew erzählt von vier Kindern, die auf ihrem Heimatplaneten eine mysteriöse Entdeckung machen. Daraufhin werden sie in ein Abenteuer voller Gefahren gezogen und müssen ihren Weg nach Hause finden. Hilfe erhalten sie von einem Droiden namens SM 33 und dem geheimnisvollen Jod Na Nawood, gespielt von Jude Law.

Doch wer genau ist dieser Jod Na Nawood? In der Vergangenheit wurde die Figur vage mit den Jedi in Verbindung gebracht und als machtsensitiv umschrieben. Gegenüber Entertainment Weekly teast Jon Watts, der die Serie zusammen mit seinem Spider-Man-Kollegen Christopher Ford geschaffen hat, eine völlig neue Art von Jedi.

Konkret sagt Watts:

[Dave Filoni] kennt beide Seiten, weil er unter George Lucas gearbeitet hat. Er versteht also diese Sache: "Ich will eine ganz neue Art von Jedi machen", und dann sagt jemand: "Okay, warte mal. Eine Menge Leute haben darüber nachgedacht. Lasst uns das richtig machen." Und das ist so hilfreich.

Skeleton Crew baut mit Jude Laws Jod Na Nawood die Mythologie um die Jedi und die Macht aus

Dave Filoni, Executive Creative Director bei Lucasfilm, arbeitet seit The Clone Wars an zahlreichen Star Wars-Projekten mit, wenn er sie nicht sogar selbst in die Wege geleitet hat. Er ist eine wichtige Stimme im Mandoverse, zu dem Skeleton Crew gehört, und fungiert als Berater für sämtliche Lore-Fragen. So auch, wenn es um neue Jedi geht.

Die Mandoverse-Serien (The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett und Ahsoka) sind nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt. Wie es aussieht, erforschen Watts und Ford unter Filonis Leitung die Frage, ob es in dieser Zeit neben Luke Skywalker noch andere Jedi gibt und wie sich diese (weiter-)entwickelt haben.

Es ist kein Geheimnis, dass es mehrere Arten von Jedi gibt. The Acolyte ist das beste Beispiel dafür, dass viele verschiedene Wege existieren, um die Möglichkeiten der Macht zu interpretieren. Gerade in der Zeit des Imperiums, in der der Jedi-Orden nicht mehr existierte, dürften neue Lehren und Erkenntnisse entstanden sein.

Mitunter könnte das sogar für einen der nächsten Star Wars-Kinofilme interessant werden. Denn die Rückkehr von Rey Skywalker wurde letztes Jahr auf der Star Wars Celebration unter dem Arbeitstitel New Jedi Order angekündigt, was ebenfalls auf eine Neugestaltung des Ordens hindeutet. Doch das ist an diesem Punkt nur Spekulation.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zu Star Wars 10 mit Daisy Ridley als Rey Skywalker

Den von Law verkörperten Jod Na Nawood sollten wir auf alle Fälle im Auge behalten. Ist er ein ehemaliger Jedi, der während seiner Zeit im Exil seine Rolle neu definiert hat? Oder hat er auf andere Weise seinen Zugang zur Macht entdeckt, der ihn zu jener neuen Art von Jedi macht? In weniger als drei Monaten werden wir es herausfinden.

Wann startet Skeleton Crew bei Disney+?

Skeleton Crew startet in Deutschland am 4. Dezember 2024 bei Disney+. Zum Auftakt gibt es eine Doppelfolge. Die verbleibenden sechs Episoden der 1. Staffel erscheinen im Wochentakt. Die Veröffentlichung der Serie begleitet uns somit bis ins neue Jahr.