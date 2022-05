Heute im TV: Großartiger Horror-Geheimtipp, der Menschen in Ohnmacht geschockt hat

Auf Tele 5 könnt ihr heute Raw schauen. Der intensive Mix aus Horror- und Coming-of-Age-Film hat damals auf einem Festival sogar einen Krankenwagen-Einsatz ausgelöst.

Bevor Julia Ducournau mit Titane einen der verstörendsten und besten Filme aus dem letzten Jahr drehte, lieferte sie mit Raw schon ein beachtliches Spielfilmdebüt ab. Die Geschichte um eine Jugendliche, die sich in kannibalistischen Abgründen verliert, könnt ihr heute auf Tele 5 schauen.

Bei der Premiere auf dem Toronto International Film Festival erhitzte Raw die Gemüter 2016 sogar so stark, dass es zu Ohnmachtsanfällen kam. Ihr solltet euch den grandiosen Horror-Geheimtipp trotzdem nicht entgehen lassen.

Raw verbindet jugendliche Überforderung mit knallhartem Horror

Julia Ducournaus Film dreht sich um die 16-jährige Justine (Garance Marillier), die genauso wie ihre ältere Schwester Alexia (Ella Rumpf) eine Elite-Ausbildung zur Tierärztin absolvieren und damit in die Fußstapfen der Eltern treten soll. Schon bald fühlt sie sich aber immer unwohler mit den teils makaberen Ritualen der Ausbildungsstätte, wo sie unter anderem rohe Kaninchenleber essen muss. Daneben entdeckt Justine an sich selbst eine zunehmend verstörende Seite.

Schaut hier noch einen Trailer zu Raw:

Raw - Red Band Trailer (OV) HD

Die Regisseurin inszeniert mit ihrem Film die Variante einer typischen Coming-of-Age-Geschichte, in der sie von Entdeckungen und Erkenntnissen erzählt, die ein junges Mädchen im heranwachsenden Alter durchlebt. Dabei durchzieht sie die Geschichte immer wieder mit blutigen, abschreckenden Motiven des Kannibalenfilms.

Mit schlafwandlerischer Traumlogik entfaltet Ducournau intensive Szenen, in denen Justine zum Beispiel mit ihrem homosexuellen Mitbewohner ins Bett geht. Während sie ihn die ganze Zeit schon begehrt hat, verwandelt sich die Sequenz plötzlich in einen Albtraum, in dem sich Justine in den Arm beißt, um ihre abseitige Lust auf Fleisch zu unterdrücken.

Einer der besten Filme 2021: Titane Blu-ray Steelbook bei Amazon *

Der Mix aus sensibler Coming-of-Age-Beobachtung und brutalem Kannibalen-Fiebertraum ergibt einen aufregenden Horror-Geheimtipp, der sich nach der Sichtung nicht so schnell abschütteln lässt.

Wie der Hollywood Reporter damals berichtete, kam es bei der Vorstellung von Raw auf dem Toronto International Film Festival 2016 zu mehreren Ohnmachtsanfällen. Dadurch musste sogar ein Krankenwagen gerufen werden, um die geschockten Leute aus dem Publikum zu behandeln. Auf jeden Fall die perfekte Promo für Julia Ducournaus Film.

Raw läuft heute um 22:10 Uhr auf Tele 5.

Habt ihr Raw schon gesehen oder wollt ihr den Film noch schauen?