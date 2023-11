Heute im TV: Harter Action-Thriller mit Gerard Butler in seiner ungewöhnlichsten Rolle, die auf unfassbaren, wahren Begebenheiten basiert

Heute läuft ein Action-Film mit Gerard Butler im TV, der den Star in einer extrem ungewohnten Rolle zeigt. Es ist kaum zu fassen, dass die Story auf wahren Hintergründen beruht.

Im TV: Ein Action-Thriller, in dem Gerard Butler Kinder vor unfassbaren Massakern rettet

Gerard Butler hat man bereits als griechischen Feldherrn im Lederschurz gesehen. Oder als Phantom der Oper.Genau das zeigt der Action-Thriller Machine Gun Preacher heute im TV. Die Story ist kein Hirngespinst eines fantasievollen Drehbuchautors, sondern hat ein reales Vorbild.

Machine Gun Preacher dreht sich um den Biker Sam Childers, der aus einem Leben voller Drogen und Gewalt seinen Weg zu Gott findet. Nach einer Vision will er im kriegsgebeutelten Sudan ein Waisenhaus bauen und schützt dabei traumatisierte Kinder vor den sadistischen Gräueln einer blutrünstigen Rebellengruppe.

Schaut euch hier den Trailer zu Machine Gun Preacher an:

Machine Gun Preacher - Trailer (Deutsch) HD

Die Hauptfigur von Machine Gun Preacher gibt es wirklich. Seit den späten 90ern baute Sam Childers im Südsudan, in Uganda und Äthiopien mehrere Waisenhäuser auf. Seine Erlebnisse beschrieb er 2009 in seinem Buch Another Man's War.

Wann läuft Machine Gun Preacher im TV?

Machine Gun Preacher läuft am heutigen Donnerstag, den 9. November 2023, um 20:15 Uhr auf Tele5. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 10. November um 23:50 Uhr nachholen.

Im TV verpasst? Machine Gun Preacher auf Amazon Prime Video streamen *

Gerard Butler beförderte Co-Star in Film-Hit versehentlich ins Krankenhaus

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im November bei Netflix, Amazon und Co.

Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im November vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Apple TV+ oder Disney+: Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Mit dabei sind romantische Science-Fiction und der neue Netflix-Thriller von David Fincher.